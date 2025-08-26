A kevert süti műfaját mindannyian kedveljük, hiszen gyorsan összedobható, kevés alapanyagos finomság, amihez különösebb tapasztalat sem szükségeltetik, hiszen a száraz és nedves alapanyagok külön összedolgozása, majd egybeöntése után tolhatjuk is a sütőbe. Mai Napi Tippünkben megmutatjuk, mivel teheted a citromos kevertedet még intenzívebb ízűvé!

A kevert sütemény az a féle desszert, amivel tényleg nem kell sokat vacakolni, és ha épp üres a nasis fiók vagy polc, akkor megmentőként jöhet egy páralapanyagos kevert süti. Lássuk, milyen trükkel tehetjük még intenzívebbé, ha citromosat sütünk!

Egyszerű trükk, amivel még intenzívebb íze lesz a citromos kevert sütinek

A kevert sütemények egyszerűen és gyorsan elkészíthető édességek, amelyeknél az alapanyagokat csak össze kell keverni, majd sütőben megsütni, így nem okoz gondot annak sem, aki egyébként nem gyakran húz sütőkesztyűt.

Általában puha, laza állagúak, és sokféleképpen ízesíthetők, például kakaóval, gyümölcsökkel, dióval, fűszerekkel vagy éppen citrommal.

Nagy előnyük, hogy nem bonyolultak: hétköznapi desszertnek, uzsonnára vagy vendégvárónak is tökéletesek.

Amivel még citromosabbá teheted a kevert süteményt...

A citromot előszeretettel használjuk sütemények, desszertek ízesítéséhez és díszítéséhez, ami a kevert süteményekre is igaz. Ráadásul, ha szeretnéd még intenzívebbé tenni a citromos ízt, akkor adunk egy tuti tippet, amihez nem több citromra van szükséged, hanem egy apró lépésre.

Mielőtt az összes száraz alapanyagot összekevernéd, kezdd a süti összeállítását a reszelt citromhéjjal és a cukorral. Miután ezeket összeöntötted, az extra íz kedvéért morzsold össze a cukrot a reszelékkel.

Ettől lesz meglepően erős a citrom aromája. Természetesen a nedves hozzávalók sorából ne felejtsd ki a citromok levét is felhasználni.