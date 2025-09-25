Család

2025.09.25.

Komoly veszélyeket is rejthet a citromfűtea fogyasztása

Nosalty profilképe Nosalty

A citromfűtea sokak kedvence nyugtató, alvást segítő és emésztést támogató hatása miatt. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a rendszeres fogyasztása nem mindenki számára kockázatmentes.

A citromfű jótékony hatásait számos kutatás alátámasztja: bizonyítottan csökkenti a szorongást, javíthatja a hangulatot, és segíthet azoknak, akik nehezen alszanak el vagy gyakran ébrednek fel éjszaka. Egy 2021-ben publikált vizsgálat például kimutatta, hogy a citromfű rendszeres fogyasztása mérsékelte a depresszió és a szorongás tüneteit, anélkül hogy komoly mellékhatásokat okozott volna. Nem véletlen tehát, hogy sokan fordulnak hozzá természetes altatóként vagy kiegészítő terápiaként.

Egy nő citromfűteát tölt
Komoly veszélyeket is rejthet a citromfűtea fogyasztása
Getty Images

A növény teája vízhajtó hatásáról is ismert, ami segítheti a szervezet felesleges folyadéktól és nátriumtól való megszabadulását.

Ez különösen előnyös lehet ödémára hajlamos, illetve szív- vagy májbetegséggel élő emberek számára.

Emellett régóta alkalmazzák az emésztőrendszer megnyugtatására:

  • a puffadás,
  • teltségérzet
  • és egyéb gyomorpanaszok mérséklésében is szerepet játszhat.
  • Antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei hozzájárulhatnak a bőr regenerálódásához és a kisebb sérülések gyógyulásához is.

Sajnos akár problémákat is okozhat

Bár a legtöbben pozitív hatásokat tapasztalnak, a citromfűtea nem minden esetben problémamentes. Érzékenyebb szervezetűeknél a következő tünetek jelentkezhetnek:

  • fejfájás
  • szédülés
  • enyhe gyomorpanaszok
  • nyugtató jellegéből adódóan álmosságot okozhat, különösen akkor, ha valaki altatókat vagy más szedatív gyógyszereket is szed mellette
  • bizonyos állapotoknál fokozott körültekintés szükséges: például pajzsmirigyproblémák esetén a citromfű befolyásolhatja a hormontermelést
  • alacsony vérnyomásnál felerősítheti a szédülés és gyengeség tüneteit

A szakértők napi egy-két csésze fogyasztását tartják biztonságosnak

Hosszabb távú, nagyobb mennyiségű használat előtt célszerű orvosi tanácsot kérni, különösen krónikus betegségek vagy gyógyszerszedés esetén.

A várandós és szoptató nők számára jelenleg nincs elegendő adat a biztonságosságáról, így ebben az időszakban szintén indokolt az óvatosság.

Ha a fogyasztás során kellemetlen tüneteket, például fejfájást, szédülést, bőrreakciókat vagy erősebb emésztési panaszokat tapasztalunk, érdemes csökkenteni az adagot vagy átmenetileg szünetet tartani. Fontos továbbá, hogy ne közvetlenül olyan tevékenységek előtt igyuk, amelyek teljes éberséget igényelnek, ha tudjuk, hogy érzékenyen reagálunk a citromfű hatásaira.

Forrásunk volt.

Hirdetés
5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

nyárson sültek

Yakitori

Ha Japán ételeire gondolunk, legtöbben a sushit, a rament vagy a tempurát említjük. Pedig a mindennapok igazi hőse egy sokkal egyszerűbb fogás: a yakitori, vagyis a parázson sült ...

tócsni

Répás-cukkinis-krumplis tócsni

Ezek az aranybarna, kívül ropogós, belül omlós falatok fokhagymás tejfölbe mártva bármikor jól tudnak esni, akár egy késői reggeli alkalmával, akár napközben falatozzuk.

tojáskrém

Villámgyors tojáskrém

A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

lisztben álló cica
Gasztro

Lejárt liszt? Ne dobd ki, nem is gondolnád, mennyi mindenre...

A liszt olyan alapélelmiszer, amely rendkívül sokáig eláll – ennek ellenére előfordulhat, hogy egy rég elfeledett csomagra bukkansz, ami már jócskán túl van a szavatossági idején. Kenyér és házi tészta készítésére ilyenkor már nem alkalmas, de ne dobd ki: számos hasznos és kreatív módon felhasználhatod. Jöjjön Otthon Tippünk:

Még több cikk

Top Receptek

villamgyors-tojaskrem
tojáskrém

Villámgyors tojáskrém

A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept