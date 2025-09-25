A citromfűtea sokak kedvence nyugtató, alvást segítő és emésztést támogató hatása miatt. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a rendszeres fogyasztása nem mindenki számára kockázatmentes.

A citromfű jótékony hatásait számos kutatás alátámasztja: bizonyítottan csökkenti a szorongást, javíthatja a hangulatot, és segíthet azoknak, akik nehezen alszanak el vagy gyakran ébrednek fel éjszaka. Egy 2021-ben publikált vizsgálat például kimutatta, hogy a citromfű rendszeres fogyasztása mérsékelte a depresszió és a szorongás tüneteit, anélkül hogy komoly mellékhatásokat okozott volna. Nem véletlen tehát, hogy sokan fordulnak hozzá természetes altatóként vagy kiegészítő terápiaként.

Komoly veszélyeket is rejthet a citromfűtea fogyasztása

A növény teája vízhajtó hatásáról is ismert, ami segítheti a szervezet felesleges folyadéktól és nátriumtól való megszabadulását.

Ez különösen előnyös lehet ödémára hajlamos, illetve szív- vagy májbetegséggel élő emberek számára.

Emellett régóta alkalmazzák az emésztőrendszer megnyugtatására:

a puffadás ,

, teltségérzet

és egyéb gyomorpanaszok mérséklésében is szerepet játszhat.

Antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei hozzájárulhatnak a bőr regenerálódásához és a kisebb sérülések gyógyulásához is.

Sajnos akár problémákat is okozhat

Bár a legtöbben pozitív hatásokat tapasztalnak, a citromfűtea nem minden esetben problémamentes. Érzékenyebb szervezetűeknél a következő tünetek jelentkezhetnek:

fejfájás

szédülés

enyhe gyomorpanaszok

nyugtató jellegéből adódóan álmosságot okozhat, különösen akkor, ha valaki altatókat vagy más szedatív gyógyszereket is szed mellette

bizonyos állapotoknál fokozott körültekintés szükséges: például pajzsmirigyproblémák esetén a citromfű befolyásolhatja a hormontermelést

alacsony vérnyomásnál felerősítheti a szédülés és gyengeség tüneteit

A szakértők napi egy-két csésze fogyasztását tartják biztonságosnak

Hosszabb távú, nagyobb mennyiségű használat előtt célszerű orvosi tanácsot kérni, különösen krónikus betegségek vagy gyógyszerszedés esetén.

A várandós és szoptató nők számára jelenleg nincs elegendő adat a biztonságosságáról, így ebben az időszakban szintén indokolt az óvatosság.

Ha a fogyasztás során kellemetlen tüneteket, például fejfájást, szédülést, bőrreakciókat vagy erősebb emésztési panaszokat tapasztalunk, érdemes csökkenteni az adagot vagy átmenetileg szünetet tartani. Fontos továbbá, hogy ne közvetlenül olyan tevékenységek előtt igyuk, amelyek teljes éberséget igényelnek, ha tudjuk, hogy érzékenyen reagálunk a citromfű hatásaira.

