2025.08.21.

Büdös a komposztod? A kertész elárulja, mit rontasz el

Nosalty

Aki komposztál, vélhetően nyáron is komposztál. A nagy meleg miatt illetve bizonyos bakik következtében azonban a nyári komposzt büdös lehet, ami nem jó jel, és nem is túl kellemes. Lássuk, mi lehet a bűz oka a kertész szerint!

A kánikula miatt sok hobbikertész tapasztalhatja, hogy a kerti komposzt büdösödni kezd: a savanyú, rothadó vagy ammóniás, szúrós szag nagyon kellemetlen tud lenni, és nem is jó jel a komposztra nézve. Mit rontunk el?

A jó komposzt földszagú

Az ideális komposzt nem büdös, hanem földszagú

Ha nem földes szagú a komposztunk, hanem bűzleni kezd, az azt jelzi, hogy a lebontás anaerobbá, oxigénszegény irányba fordult, és rothadás indult be. A kellemetlen szagokat a metán, ammónia és egyéb gázok okozzák

- írja a HelloVidék cikke Kósa Dániel kertészmérnök szavaira hivatkozva.

A bűz okai

  • A hőség miatt gyorsabb a mikrobiológiai aktivitás: a sok lédús konyhai hulladék vagy a gyakori locsolás túl nedvessé teszi a komposztkupacot
  • Ha a zöld anyagok (friss fű, konyhai maradék) dominálnak, de túl kevés a barna, száraz anyag (pl. szalma, aprított ág), a komposzt tömörödik, levegőtlen lesz

A legfontosabb a kertész szerint a megfelelő szén-nitrogén arány:

kb. 25–30 rész szén, egy rész nitrogén, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy két–három rész barna anyagot kell keverni egy rész zölddel.

Ha rothadásszagú, lazítsuk meg, és szárítsuk a halmot

így csináljuk!

  • ha szúrós, ammóniás szagot érzünk, adjunk barnát (pl. száraz falevelet, gallyakat)
  • ha lassú és hideg a halom, kerüljön hozzá zöld
  • ha rothadásszagú, lazítsuk meg, és szárítsuk a halmot!

Tuti komposztrecept:

1 vödör friss fűnyesedék + 2 vödör száraz levél vagy aprított ág + 1 lapát kerti föld, rétegezve. A zöld tetejét mindig barna anyaggal fedjük le, így elkerülhetjük a legyeket és a bűzt!

További bűzforrás lehet:

  • hús, csont
  • tejtermék
  • beteg növény
  • olajos ételek
  • főtt étel
  • magvas gyom - ezek se kerüljenek a komposztra!

Forrásunk volt.

Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban
