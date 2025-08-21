Büdös a komposztod? A kertész elárulja, mit rontasz el

Aki komposztál, vélhetően nyáron is komposztál. A nagy meleg miatt illetve bizonyos bakik következtében azonban a nyári komposzt büdös lehet, ami nem jó jel, és nem is túl kellemes. Lássuk, mi lehet a bűz oka a kertész szerint!

A kánikula miatt sok hobbikertész tapasztalhatja, hogy a kerti komposzt büdösödni kezd: a savanyú, rothadó vagy ammóniás, szúrós szag nagyon kellemetlen tud lenni, és nem is jó jel a komposztra nézve. Mit rontunk el?

A jó komposzt földszagú

Az ideális komposzt nem büdös, hanem földszagú

Ha nem földes szagú a komposztunk, hanem bűzleni kezd, az azt jelzi, hogy a lebontás anaerobbá, oxigénszegény irányba fordult, és rothadás indult be. A kellemetlen szagokat a metán, ammónia és egyéb gázok okozzák - írja a HelloVidék cikke Kósa Dániel kertészmérnök szavaira hivatkozva.

A bűz okai

A hőség miatt gyorsabb a mikrobiológiai aktivitás: a sok lédús konyhai hulladék vagy a gyakori locsolás túl nedvessé teszi a komposztkupacot

vagy a gyakori túl nedvessé teszi a komposztkupacot Ha a zöld anyagok (friss fű, konyhai maradék) dominálnak, de túl kevés a barna, száraz anyag (pl. szalma, aprított ág), a komposzt tömörödik, levegőtlen lesz

A legfontosabb a kertész szerint a megfelelő szén-nitrogén arány:

kb. 25–30 rész szén, egy rész nitrogén, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy két–három rész barna anyagot kell keverni egy rész zölddel.

Ha rothadásszagú, lazítsuk meg, és szárítsuk a halmot

így csináljuk!

ha szúrós, ammóniás szagot érzünk, adjunk barnát (pl. száraz falevelet, gallyakat)

ha lassú és hideg a halom, kerüljön hozzá zöld

ha rothadásszagú, lazítsuk meg, és szárítsuk a halmot!

Tuti komposztrecept:

1 vödör friss fűnyesedék + 2 vödör száraz levél vagy aprított ág + 1 lapát kerti föld, rétegezve. A zöld tetejét mindig barna anyaggal fedjük le, így elkerülhetjük a legyeket és a bűzt!

További bűzforrás lehet:

hús, csont

tejtermék

beteg növény

olajos ételek

főtt étel

magvas gyom - ezek se kerüljenek a komposztra!

Forrásunk volt.