Büdös a komposztod? A kertész elárulja, mit rontasz el

A kánikula miatt sok hobbikertész tapasztalhatja, hogy a kerti komposzt büdösödni kezd: a savanyú, rothadó vagy ammóniás, szúrós szag nagyon kellemetlen tud lenni, és nem is jó jel a komposztra nézve. Mit rontunk el?
Az ideális komposzt nem büdös, hanem földszagú
Ha nem földes szagú a komposztunk, hanem bűzleni kezd, az azt jelzi, hogy a lebontás anaerobbá, oxigénszegény irányba fordult, és rothadás indult be. A kellemetlen szagokat a metán, ammónia és egyéb gázok okozzák- írja a HelloVidék cikke Kósa Dániel kertészmérnök szavaira hivatkozva.
A bűz okai
- A hőség miatt gyorsabb a mikrobiológiai aktivitás: a sok lédús konyhai hulladék vagy a gyakori locsolás túl nedvessé teszi a komposztkupacot
- Ha a zöld anyagok (friss fű, konyhai maradék) dominálnak, de túl kevés a barna, száraz anyag (pl. szalma, aprított ág), a komposzt tömörödik, levegőtlen lesz
A legfontosabb a kertész szerint a megfelelő szén-nitrogén arány:
kb. 25–30 rész szén, egy rész nitrogén, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy két–három rész barna anyagot kell keverni egy rész zölddel.
így csináljuk!
- ha szúrós, ammóniás szagot érzünk, adjunk barnát (pl. száraz falevelet, gallyakat)
- ha lassú és hideg a halom, kerüljön hozzá zöld
- ha rothadásszagú, lazítsuk meg, és szárítsuk a halmot!
Tuti komposztrecept:
1 vödör friss fűnyesedék + 2 vödör száraz levél vagy aprított ág + 1 lapát kerti föld, rétegezve. A zöld tetejét mindig barna anyaggal fedjük le, így elkerülhetjük a legyeket és a bűzt!
További bűzforrás lehet:
- hús, csont
- tejtermék
- beteg növény
- olajos ételek
- főtt étel
- magvas gyom - ezek se kerüljenek a komposztra!