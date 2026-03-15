Március 15–16-án Marseille ad otthont a Bocuse d’Or európai válogatójának, a világ egyik legrangosabb szakácsversenyének. A magyar csapatot ezúttal is Kelemen Roland, a nyíregyházi Hunguest Sóstó séfje vezeti.

Elkezdődött a Bocuse d'Or európai döntője – A magyar csapatot Kelemen Roland vezeti

A 2026-os Bocuse d’Or

Az idei verseny témái a mediterrán térséghez kapcsolódnak. A tál kötelező elemei között szerepel a morgóhal és a lila articsóka, míg a tányérra tintahal és Camargue-i bika bélszín kerül.

A magyar csapat a hagyományokhoz híven idén is hazai ízekkel teszi különlegessé az ételeket: az alapanyagok között megjelenik a tokaji bor, a tejföl, valamint egy kreatív csavarral a paprika is – derül ki a Hunguest Hotels közösségi oldaláról.

A csapat élén álló Kelemen Roland korábban is bizonyította tehetségét: a trondheimi európai válogatón és a lyoni világdöntőn is elnyerte a legjobb tál különdíját. Commis-ja Vincze Zoltán, az Iszkor bisztró séfje lesz.

A felkészülésről

A felkészülés a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tankonyhájában zajlott, ahol Dalnoki Bence, a lyoni bronzérmes séf coach-ként segítette a csapat munkáját. A kóstolózsűriben Széll Tamás képviseli Magyarországot.

A múlt héten, a SIRHA Budapest keretében tartott sajtótájékoztatón Kelemen Roland elmondta: a mostani verseny egyik legfontosabb célja a szintlépés.

A csapat saját magával szemben is magasabb elvárásokat támaszt, a tűpontos kivitelezésre törekednek, miközben a korábbi tapasztalatoknak köszönhetően magabiztosabban állnak a kihíváshoz.

Az idei verseny egyik újdonsága az úgynevezett „on stage” feladat: a második óra után a séfeknek ki kell lépniük a konyhából, és a zsűri, valamint a közönség előtt tíz perc alatt kell elkészíteniük egy provence-i stílusú aiolit. A mártásban minden versenyzőnek meg kell jelenítenie saját nemzeti identitását is, egy jellegzetes alapanyag felhasználásával.

Az eredményhirdetést másnap este, vagyis március 16-án tartják.

Címlapkép.