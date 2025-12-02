Karácsony

Az adventi időszakban több cukrászdában is mesekönyvvel fizethetünk

Jótékonysági kezdeményezés indul országszerte, amely december 1-22. között zajlik. Ennek keretében 11 cukrászdában is mesekönyvvel fizethetünk. Lássuk, miről van szó pontosan!

December 1-22. között egy különleges jótékonysági akció veszi kezdetét országszerte: tizenegy cukrászdában egy mesekönyvért cserébe egy csésze teát kapnak a felajánlók. A kezdeményezés célja, hogy jó állapotú gyerekkönyvek jussanak el olyan kistelepülésekre, ahol már sem könyvesbolt, sem könyvtár nem működik, így sok gyermek számára szinte elérhetetlenné váltak az olvasnivalók.

Mesekönyvvel fizethetünk ebben a 11 cukrászdában az adventi időszakban

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a kampány nem csupán a könyvgyűjtésről szól: szeretnék felhívni a figyelmet az olvasási készségek romlására is.

Az OECD friss adatai szerint ma Magyarországon a 25–64 évesek mintegy harmada funkcionális analfabéta, vagyis nehézséget jelent számára a hosszabb, bonyolultabb szövegek értelmezése. Ezt a problémát azonban már gyermekkorban megelőzhetnénk, ha a kicsik rendszeresen találkoznának mesékkel és könyvekkel – ehhez azonban sok helyen hiányoznak a megfelelő feltételek.

Az elmúlt három évtizedben több száz könyvtár szűnt meg az országban, és akadnak olyan iskolák is, ahol nincs lehetőség könyvkölcsönzésre. Sok településen a gyerekek szinte kizárólag otthon lapozhatnának könyveket – feltéve, hogy akad miből választaniuk.

A programot pedagógusok, pszichológusok és médiával foglalkozó szakemberek indították el, abban bízva, hogy a rendszeresen olvasó családok megosztják kedvenc gyerekkönyveiket azokkal, akik számára a mese igazi ritkaságnak számít.

Így csatlakozhatunk az akcióhoz

A családokat arra kérik, otthon közösen döntsenek arról, melyik az az egy kötet, amelyet szívesen tovább adnának más gyerekeknek. A kiválasztott könyveket az „Egy csésze szeretet” gyűjtőpontjain várják. A résztvevő helyszínek forró teával készülnek az adományozók fogadására.

Köztük a balatongyöröki Promenád Kávéház, a balatonkenesei Eleven Cukrászda, a Balatonlellei Márton Cukrászda, a tihanyi Énidő Specialty Cafe, a balatonfüredi Bergmann Cukrászda és a siófoki #hashtEGG Toyee Kalandpark.

A gyűjtés helyszínei:

  • Siófok – hashtEGG Toyee Kalandpark
  • Balatonkenese – Eleven Cukrászda
  • Balatongyörök – Promenád Kávézó
  • Balatonlelle – Márton Cukrászda
  • Tihany – Énidő Specialty Cafe (Komp kikötő)
  • Balatonfüred – Bergmann Cukrászda
  • Budapest – Egy csipet torta
  • Telki – Kovászda
  • Bükfürdő – Jóska Bácsi Brasserie
  • Budaörs – Krállik Kovászda
  • Páty – Kovászda

Források: 1., 2.

