2025.11.06.

Közeleg a Márton-nap, és indul az ünnepi szezon: kacsából és libából készülnek a legfinomabb fogások

Közeleg a Márton-nap, és nyakunkon az ünnepi szezon is, így a kacsa- és libahús iránti kereslet pedig egyre növekszik: az Auchan kacsából mintegy 40-féle, libából pedig közel 20-féle friss terméket kínál ebben az időszakban, melyek döntő többsége ráadásul magyar beszállítóktól származik.

Ahogy beköszönt az ősz, a levegőben nemcsak a sült gesztenye illata érződik, hanem lassan a ropogósra sült kacsa és a zamatos liba is megjelenik a konyhákban. A víziszárnyasok igazi szezonja ugyanis október végétől egészen karácsonyig tart: ekkor fogy a magyarok által évente elfogyasztott 3 kilogramm kacsahús és közel 1 kilogramm libahús túlnyomó része.

Márton-napi klasszikusok az Auchanban

A csúcsidőszak természetesen Márton-naphoz és az ünnepi készülődéshez kötődik, amikor előkerülnek a klasszikus fogások: libacomb, libamell, libamáj és persze a legendás sült kacsa almás-lilakáposztával. Az utóbbi években egyre több háziasszony és hobbiszakács választja a darabolt, előkészített vagy konyhakész termékeket, amelyekkel pillanatok alatt varázsolható ünnepi vacsora az asztalra. Az Auchan tapasztalatai szerint ma már sokan a sous-vide technológiával előkészített húsokat keresik, amelyek minden ízt és aromát megőriznek, és már csak a „befejező” lépés marad: a sütő melege és a ropogós bőr.

Az Auchan kínálata ilyenkor különösen gazdag: kacsából mintegy 40-féle, libából pedig közel 20-féle friss termék közül lehet választani, hogy mindenki megtalálja a kedvencét. A friss kacsa- és libatermékek döntő többsége magyar beszállítóktól származik.

A legnagyobbaktól a kisebb családi gazdaságokig terjed a beszállítói kör, melyekben az a közös, hogy nemcsak a minőséget, hanem a fenntarthatóságot és átláthatóságot is szem előtt tartják.

Aki Márton-nap táján betér az Auchanba, az a húspulton túl is igazi gasztroélményre számíthat. A tepertők, pástétomok, májasok és zsírok között ott lapul a szezon egyik különlegessége, az Auchan prémium kacsazsír, amit sokan csak „állati olívaolajként” emlegetnek.

Tudtad?

A kacsazsír nemcsak ízletes, hanem kedvező zsírsavösszetétele miatt a legegészségesebb állati zsírok közé tartozik, és nem mellesleg fantasztikusan ropogósra süti a burgonyát vagy a libacombot.

Tipp a Nosaltytól:

Ha idén szeretnéd feldobni a klasszikus libasültet, próbáld ki az ünnepi ropogós libacombot káposztás csuszával vagy a házi libatepertőkrémet! A hús legyen friss, magyar, és ne feledd: egy kis kacsazsíron minden jobban sül.

