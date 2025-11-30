Népszerű élelmiszer került ki az árréstoppos termékek köréből

Jó hír, hogy november első felében a kormány bővítette a árrestop körébe tartozó termékek listáját. Azonban ahogy azt a hvg.hu megírta, ezzel párhuzamosan a péntek esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítással egy népszerű termékkategóriát töröltek erről a listáról: a félkemény sajtokra ezek után nem vonatkozik az árrésstop.

Kikerültek a félkemény sajtok az árrésstoppos termékek köréből

Kivételt képeznek a sajtkrémek és kenhető sajtok, valamint a parmezán eddig is külön szerepelt a listán, így ezekre továbbra is vonatkozik a kiskereskedelmi árrés 10 százalékra való korlátozása.

A cheddar, a gouda, az emmentáli, az edam és a maasdamer azonban már nem szerepelnek a kibővített listán.

Ahogy a lap beszámol róla, további módosításokat is bevezettek a sajtok kereskedelmében: felvették a goudát és edámit azon sajtféleségek közé, amelyek behozatala bejelentésköteles. Ezen felül a tej, a nem sűrített tejszín és a vaj behozatala is bejelentésköteles lesz. "A listán eddig főleg hús, liszt, cukor, burgonya, tojás szerepelt, a tejből csak az UHT és ESL, 1,5 és 2,8 százalékos zsírtartalommal. Ez most már minden tejre kiterjed "– írja a Hvg.hu.

Forrásunk volt.