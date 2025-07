Ez a három Michelin-csillagos étterem mostantól nem szolgál fel húst

A húsmentes étkezés iránti érdeklődés világszerte növekszik: a 2024-es párizsi olimpia szervezői is célul tűzték ki a húsfogyasztás csökkentését a sportolók és a nézők számára kínált ételekben. Most pedig egy híres étterem is teljesen vegánra vált.