2025.10.12.

Aranyat érő bogyók a kert végében: nemcsak díszít, hanem gyógyít is

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Nem kell messzire menned egy kis természetes immunerősítőért – elég, ha helyet szorítasz neki a kertben. A homoktövis nem kényes, mégis az egyik leghasznosabb gyógynövény, amit ültethetsz a kertedbe!

Ha van növény, amit érdemes a kertedbe ültetni, az a homoktövis. Szívós, mutatós, és olyan mennyiségű vitamint rejt magában, hogy a citrom is elszégyellné magát mellette. Eredetileg a Himalája vidékéről származik, de a magyar klímát is remekül viseli.

Homoktövis
A narancssárga bogyók C-vitaminban különösen gazdagok, de E-vitamint, antioxidánsokat és esszenciális zsírsavakat is tartalmaznak. A homoktövis segíthet a fáradtság, a téli megfázások vagy a legyengült immunrendszeren, természetes formában, mesterséges adalékok nélkül.

Napfény és türelem: ennyi a titok

A homoktövis a napfényt szereti a legjobban, ezért napos, meleg helyet válassz neki. A talajjal nem válogatós, de a jó vízáteresztés fontos, mert nem bírja a pangó nedvességet.

Ültetéskor gondolj rá, hogy két ivarú növényről van szó: a terméshez legalább egy hím és több nőivarú példány kell. A bokrok között 2 méter, a sorok között 4 méter távolságot hagyj, így kényelmesen fejlődhetnek.

Az első néhány évben rendszeres öntözést igényel, utána viszont már szinte magától is boldogul. Metszeni ritkán kell, inkább csak ritkításra van szükség.

Mikor és hogyan szüretelj?

A bogyók ősszel, szeptember végétől kezdenek érni, ekkor narancssárgán világítanak a vesszőkön. A szedés kicsit tüskés feladat, szó szerint, de bőven megéri: a termésből lekvár, szörp, tea vagy olaj is készülhet, sőt akár fagyasztva is eltehető.

A levelek is értékesek – teának főzve enyhe gyulladáscsökkentő és energizáló hatású.

