Család

2026.05.06.

Film készül a világ egyik leghíresebb, szomorú sorsú séfjének életéről

Nosalty profilképe Nosalty

Film készül Anthony Bourdain sztárséf, író, televíziós személyiség életéről, Dominic Sessával a főszerepben.

Bár a hazai premier dátumát még nem tudni, az Anthony Bourdain fiatal éveit feldolgozó Tony című életrajzi film előzetese angolul már megtekinthető!

Anthony Bourdain
Film készül a világ egyik leghíresebb séfjéről, aki önkezűleg vetett véget életének
Gustavo Caballero/Getty Images

A tengerentúlon augusztusban már a mozikba kerül, így valószínűleg nekünk sem kell majd sokat várni a Matt Johnson által rendezett Tony-ra.

A fiatal Bourdaint Dominic Sessa alakítja, akit az Antonia Banderas által megformált Ciro vezet be a konyhaművészet rejtelmeibe.

A további szereplőgárdát Leo Woodall, Emilia Jones és Stavros Halkias alkotja.

Anthony Bourdain 2018-ban sajnos önkezűleg vetett véget életének a Nem séfnek való vidék forgatása közben, Franciaországban, egy hotelben. ATony című alkotás nem az első, amely a híres séf életét jeleníti meg a filmvásznon, ugyanis 2021-ben a Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain című dokumentumfilmet már bemutatták a Tribeca filmfesztiválon.

Címlapkép: Gustavo Caballero/Getty Images

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Tepsis burgonya kolbásszal
Család

7 nap 7 étel – Meglepően gyors húsos levesek és...

Tepsis krumpli kolbásszal, milánói makaróni egyenesen a menzáról, cukkinifőzelék minifasírttal, de még gyors tortellinileves is érkezik a héten, 7 nap, 7 étel nevezetű, jól ismert sorozatunk e heti részében, melyben a húsos, mégis gyors és laktató recepteken a fókusz.

Még több cikk

Top Receptek

rozsepecsenye
zöldséges hús

Rőzsepecsenye

A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept