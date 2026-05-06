Film készül a világ egyik leghíresebb, szomorú sorsú séfjének életéről

Bár a hazai premier dátumát még nem tudni, az Anthony Bourdain fiatal éveit feldolgozó Tony című életrajzi film előzetese angolul már megtekinthető!

Film készül a világ egyik leghíresebb séfjéről, aki önkezűleg vetett véget életének

A tengerentúlon augusztusban már a mozikba kerül, így valószínűleg nekünk sem kell majd sokat várni a Matt Johnson által rendezett Tony-ra.

A fiatal Bourdaint Dominic Sessa alakítja, akit az Antonia Banderas által megformált Ciro vezet be a konyhaművészet rejtelmeibe.

A további szereplőgárdát Leo Woodall, Emilia Jones és Stavros Halkias alkotja.

Anthony Bourdain 2018-ban sajnos önkezűleg vetett véget életének a Nem séfnek való vidék forgatása közben, Franciaországban, egy hotelben. ATony című alkotás nem az első, amely a híres séf életét jeleníti meg a filmvásznon, ugyanis 2021-ben a Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain című dokumentumfilmet már bemutatták a Tribeca filmfesztiválon.

