Alex, a pék ismét akcióban: most mikulás alkalmából gyűjt a rászoruló gyerekeknek

A Sütni jó! Alapítvány idén is szeretne a rászoruló gyerekeken segíteni Hernádnémetiben, azért Alexék már el is kezdték a készülődést.

A terv az, hogy az alapítvány 400 ajándékcsomagot küld ki, amire már meg is kezdték a gyűjtést. Galamb Alexnek már korábban is sok hasonló megmozdulása volt.

Alex a pék ismét akcióban: most mikulásra gyűjt rászoruló gyerekeknek Fotó: Nosalty

A 400 ajándékcsomag több százezer forintba kerülne, ezért lehet csomagot, édességet is küldeni az alapítvány címére.

Sajnos sok olyan gyerek él a településen, akinek a családja nem engedheti meg, hogy az iskolai mikuláscsomag 2-3 ezer forintos díját befizessék, de sokszor még otthon sem jut minden gyereknek ajándék. Télen ezeknél a szegényebb sorsú családoknál gyakran a ruházkodás költségei – csizma, meleg holmi – felemészti a kasszát – mondta el Galamb Alex.

Hozzátette azt, hogy „nagyon felmentek az édességek árai, a legolcsóbb, nem túl magas minőségű 25 grammos mikuláscsokit is már 300 forint körüli áron lehet megvenni. Ráadásul nálunk a 17-18 éves fiatal is gyereknek számít, így őket is szeretnénk megajándékozni, ahogy vannak fogyatékkal élő felnőttek, akik szintén kapnak majd csomagot". Alexék a házuk előtt fognak padokat, asztalokat felállítani, és itt osztják majd szét a csomagokat, ami mellé meleg tea és sütemény is jár.

A Sütni jó! Alapítvány jövőjét illetően az is kiderült, hogy még gyakrabban lesz lehetősége a gyerekeknek a pékségben alkotni, különösképp az iskolai szünetekben. Adomány formájában nemrég egy nyújtógéppel és egy rozsdamentes asztallal lettek gazdagabbak.

A gyűjtés december 5-ig tart, továbbra is várják az adományokat és az édességeket.

Számlaszám: 11734035-21442843

IBAN: HU11117340352144284300000000

SWIFT (BIC): OTPVHUHB

Közlemény: Mikulás csomag

Az édességet pedig erre a címre várja az alapítvány: 3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 36.

Alex már a következő akciót is tervezi, ami 1000 briós elkészítése és szétosztása lesz.

Címlapkép: Nosalty

Forrásunk volt.