A fázós, náthás időszak megmentője lehet az ALDI hiperolcsó konyhai eszköze

A téli szezon a forró italok időszaka: egy mézes gyümölcstea vagy egy bögre tejes kávé remek napindító vagy napzáró lehet. Na de hogy egy eszközben elkészíthetjük őket, az tényleg szuper!
Az ALDI Crofton márkájú tea- vagy kávékészítője január 8-tól akciós az üzletekben, és mindössze 2499 forintért a mienk lehet.
A Crofton tea- vagy kávékészítője mosogatógépben is elmosható, és különböző színekben és formákban elérhető, 2026. január 8-a csütörtöktől, amíg a készlet tart.
További akciós konyhai eszközök az ALDI-ból, 6999 forintért:
- AMBIANO nemesacél vízforraló: 1,7 literes űrtartalom, 3 év jótállás, 3ezer wattos teljesítmény
- AMBIANO nemesacél kenyérpirító: 7 fokozatú pirítás, max. teljesítmény 1000 watt, 3 év jótállás
A vízforraló és a kenyérpirító ára is 6999 forint, és szintén január 8-tól elérhető az ALDI-ban, a készlet erejéig.