A fázós, náthás időszak megmentője lehet az ALDI hiperolcsó konyhai eszköze

Szuper praktikus, kettő az egyben konyhai eszközt akciózott le az ALDI: a tea- és kávékészítő a kuckózós/náthás időszakok kedvence lesz, de saját márkás akciós kenyérpirítót és vízforralót is találunk most náluk!

A téli szezon a forró italok időszaka: egy mézes gyümölcstea vagy egy bögre tejes kávé remek napindító vagy napzáró lehet. Na de hogy egy eszközben elkészíthetjük őket, az tényleg szuper!

Az ALDI Crofton márkájú tea- vagy kávékészítője január 8-tól akciós az üzletekben, és mindössze 2499 forintért a mienk lehet.

A Crofton tea- vagy kávékészítője mosogatógépben is elmosható, és különböző színekben és formákban elérhető, 2026. január 8-a csütörtöktől, amíg a készlet tart.

További akciós konyhai eszközök az ALDI-ból, 6999 forintért:

AMBIANO nemesacél vízforraló : 1,7 literes űrtartalom, 3 év jótállás, 3ezer wattos teljesítmény

: 1,7 literes űrtartalom, 3 év jótállás, 3ezer wattos teljesítmény AMBIANO nemesacél kenyérpirító: 7 fokozatú pirítás, max. teljesítmény 1000 watt, 3 év jótállás

A vízforraló és a kenyérpirító ára is 6999 forint, és szintén január 8-tól elérhető az ALDI-ban, a készlet erejéig.

