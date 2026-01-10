Ne a BMI-t számold ki, hogy megtudd, túlsúlyos vagy-e! Íme az új, megbízhatóbb mutató

A hagyományos BMI mutató, bár széles körben elterjedt, és egyszerűen használható, nem mindig tükrözi pontosan a szervezetben felhalmozódott zsír eloszlását vagy az ebből eredő egészségügyi kockázatokat.

Sok éven át a testtömegindexet (BMI) tekintették az elhízás és a hozzá kapcsolódó egészségügyi kockázatok egyik alapvető mutatójának: egyszerűen kiszámolható a testsúly és a magasság négyzetének hányadosaként, és széles körben alkalmazzák nemcsak az orvosi gyakorlatban, hanem akár a statisztikákban is.

Méregeti a BMI-t, hogy eldöntse, el van-e hízva? Itt egy megbízhatóbb mutató: derék-magasság arány

Ezért nem pontos a BMI-mutató

Ugyanakkor egyre több kutatás rámutat arra, hogy a BMI önmagában nem ad teljes képet arról, hogy valaki milyen egészségügyi kockázatokkal él.

Ennek oka, hogy a BMI nem tesz különbséget a testzsír és az izomtömeg között, és nem veszi figyelembe, hogy a felesleges zsír hol rakódik le a testen.

Emiatt olyan embereket is tévesen túlsúlyosnak vagy elhízottnak minősíthet, akik valójában izmosak vagy átlagos testsúlyúak.

Miért lehet megbízhatóbb a derék-testmagasság arány (WHtR)?

Ennek a mutatónak az az előnye, hogy közvetlenül tükrözi a hasi, úgynevezett centrális elhízást, amely az egészségügyi kockázatok szempontjából sokkal fontosabb lehet, mint a puszta testsúly.

A WHtR kiszámítása: A derék-magasság arány — angol rövidítéssel WHtR — egyszerűen úgy számítható ki, hogy a centiméterben mért derékbőséget elosztjuk a testmagassággal.

A legtöbb szakmai irányelv szerint a 0,5-ös érték feletti arány már megnövekedett egészségügyi kockázatra utal. Ennél alacsonyabb érték általában kedvezőbbnek tekinthető.

Számos nemzetközi kutatási eredmény szerint — beleértve nagyszabású, több ezer felnőttet vizsgáló elemzéseket — a WHtR megbízhatóbban jelzi előre a különböző cardiometabolikus kockázatokat, mint a BMI. Ez azt jelenti, hogy jobban összefügg a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és más anyagcsere-zavarok valószínűségével.

A WHtR jobb szűrőeszköz lehet a jövőbeli koszorúér-betegség kockázatának előrejelzésére, mint a BMI vagy akár a derékkörfogat önmagában — még olyan esetekben is, amikor valaki BMI-je az egészséges tartományba esik - állítja egy nemrég publikált vizsgálat.

Milyen határértékeket érdemes ismerni?

Fontos hangsúlyozni, hogy mind a BMI, mind a WHtR csupán egy mérőszám a sok közül, és önmagában nem helyettesíti a teljes orvosi vizsgálatot vagy a vércukorszint, vérnyomás és egyéb tényezők elemzését. Mindazonáltal a hasi zsíreloszlás figyelembevétele tovább finomíthatja az egészségügyi kockázatbecslést, különösen olyan esetekben, amikor a BMI félrevezető lehet.

