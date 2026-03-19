2026.03.19.

Friss kutatás – Inzulinrezisztencia esetén 6 ráktípus kockázata bizonyítottan megnő

Sajnos úgy tűnik, az inzulinrezisztencia nemcsak a cukorbetegség kialakulását vetítheti előre, hanem 12 daganatos betegség kockázatát is növelheti - ebből hatot nagy mértékben.

Az inzulinrezisztencia (IR) tulajdonképpen a cukorbetegség előszobája. IR esetén a sejtek nem tudják a vérben keringő cukrot hasznosítani, emiatt egyre több inzulin termelődik feleslegesen, majd kiürülnek a raktárak, végezetül sajnos kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.

Nő vércukorszintet mér a cukrászdában
Tizenkét ráktípus kockázatát növelheti az inzulinrezisztencia

Egy friss, 2026-os kutatás szerint azonban az inzulinrezisztencia nemcsak a cukorbetegséghez kapcsolódik, hanem többféle daganatos betegség kockázatát is növelheti - írja a pulzus.hvg.hu cikke.

Egy japán és tajvani egyetemi kutatókból álló csapat olyan, AI-alapú eszközt fejlesztett, amely kilenc egyszerűen mérhető egészségügyi paraméter alapján képes előrejelezni az inzulinrezisztenciát.

A kapott eredmény elgondolkodtató:

Úgy tűnik, az IR akár 12 különböző ráktípus kialakulásával is összefügghet, ebből 6 rákfajta mutatta a legerősebb összefüggést az inzulinrezisztenciával:

a méhtestrák (méhnyálkahártyarák), a veserák, a nyelőcsőrák, a hasnyálmirigyrák, a vastagbélrák és az emlőrák.

Ezek közül a méhtestrák mutatta a legerősebb kapcsolatot, 134 százalékkal megnövekedett kockázattal.

A fennmaradó hat ráktípus csak kis mértékben kapcsolható össze az IR-rel: vesemedencerák, vékonybélrák, gyomorrák, máj- és epeúti daganat, leukémia, tüdőrák.

A kapcsolat oka valószínűleg az, hogy az inzulinrezisztencia:

  • megváltoztatja a hormonháztartást,
  • krónikus gyulladást tarthat fenn a szervezetben,
  • és olyan környezetet hoz létre, ami kedvez a daganatok kialakulásának
nő a kanapén fekszik, hasi fájdalommal
A méhtestrák mutatta a legerősebb kapcsolatot az IR-rel 134 százalékkal megnövekedett kockázattal

Ez nem ok-okozati összefüggés!

A cikk hangsúlyozza, hogy ez nem közvetlen ok-okozati bizonyíték minden esetben, hanem erős összefüggés, ami viszont nagyon fontos a megelőzés szempontjából. Az IR gyakran sokáig tünetmentes, ezért különösen lényeges a felismerése.

A kutatás legfontosabb üzenete:

az inzulinrezisztencia kezelése – életmódváltással, megfelelő étrenddel, mozgással – nemcsak a cukorbetegség megelőzése miatt fontos, hanem hosszabb távon a daganatos kockázat csökkentésében is szerepet játszhat.

Fontos, hogy ez egy új módszertani áttörés is

Az AI (mesterséges intelligencia) segítségével sokkal szélesebb körben lehet vizsgálni az inzulinrezisztenciát, így a jövőben könnyebb lehet:

  • a kockázatok korai felismerése,
  • és a megelőzés célzottabbá tétele.

Forrásunk volt.

