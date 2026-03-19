Friss kutatás – Inzulinrezisztencia esetén 6 ráktípus kockázata bizonyítottan megnő

Az inzulinrezisztencia (IR) tulajdonképpen a cukorbetegség előszobája. IR esetén a sejtek nem tudják a vérben keringő cukrot hasznosítani, emiatt egyre több inzulin termelődik feleslegesen, majd kiürülnek a raktárak, végezetül sajnos kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.
Tizenkét ráktípus kockázatát növelheti az inzulinrezisztencia
Egy friss, 2026-os kutatás szerint azonban az inzulinrezisztencia nemcsak a cukorbetegséghez kapcsolódik, hanem többféle daganatos betegség kockázatát is növelheti - írja a pulzus.hvg.hu cikke.
Egy japán és tajvani egyetemi kutatókból álló csapat olyan, AI-alapú eszközt fejlesztett, amely kilenc egyszerűen mérhető egészségügyi paraméter alapján képes előrejelezni az inzulinrezisztenciát.
A kapott eredmény elgondolkodtató:
a méhtestrák (méhnyálkahártyarák), a veserák, a nyelőcsőrák, a hasnyálmirigyrák, a vastagbélrák és az emlőrák.
Ezek közül a méhtestrák mutatta a legerősebb kapcsolatot, 134 százalékkal megnövekedett kockázattal.
A fennmaradó hat ráktípus csak kis mértékben kapcsolható össze az IR-rel: vesemedencerák, vékonybélrák, gyomorrák, máj- és epeúti daganat, leukémia, tüdőrák.
A kapcsolat oka valószínűleg az, hogy az inzulinrezisztencia:
- megváltoztatja a hormonháztartást,
- krónikus gyulladást tarthat fenn a szervezetben,
- és olyan környezetet hoz létre, ami kedvez a daganatok kialakulásának
Ez nem ok-okozati összefüggés!
A cikk hangsúlyozza, hogy ez nem közvetlen ok-okozati bizonyíték minden esetben, hanem erős összefüggés, ami viszont nagyon fontos a megelőzés szempontjából. Az IR gyakran sokáig tünetmentes, ezért különösen lényeges a felismerése.
A kutatás legfontosabb üzenete:
Fontos, hogy ez egy új módszertani áttörés is
Az AI (mesterséges intelligencia) segítségével sokkal szélesebb körben lehet vizsgálni az inzulinrezisztenciát, így a jövőben könnyebb lehet:
- a kockázatok korai felismerése,
- és a megelőzés célzottabbá tétele.