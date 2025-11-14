Gasztro

2025.11.14.

A legújabb 6-6-6 trend segíthet a fogyásban

Nosalty profilképe Nosalty

Nem kell maratont futnod ahhoz, hogy fittebb, energikusabb és kiegyensúlyozottabb legyél. A „6-6-6” séta módszer egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy beindítsd a fogyást, és javítsd a közérzeted.

Egyre többen keresnek könnyen beilleszthető mozgásformákat a mindennapokba: a 6-6-6 séta új trendje ígéretes lehet mindazok számára, akik nem rajonganak a súlyzós edzésért vagy a futásért. A módszert a Vogue Greece is bemutatta: „egy könnyű edzésforma, amely biztos eredményeket hoz”.

Két ember sétál a folyóparton
A legújabb 6-6-6 trend segíthet a fogyásban
Getty Images

Mi is pontosan ez a 6-6-6 séta?

A név talán kissé misztikusnak hangzik, de valójában egyszerű: a 6-6-6 séta egy olyan rutin, amely három 6-os köré épül – valójában hatvan perc séta, hat nap egy héten, és a cél olyan sebesség vagy lépésszám elérése, amely határozottan aktív mozgásnak számít. Az „6” többek között arra is utal, hogy egy óra séta során mintegy 6-7000 lépést is megtehetünk, ami már kézzelfogható előnyökkel járhat az egészségre nézve.

Ezen túl azt is javasolják, hogy az ideális időpontok kb. reggel 6 órára, illetve este 6 órára essenek. Ezek az idősávok azért praktikusak, mert a főétkezések előtt-után vannak, így segíthetnek az anyagcsere és az emésztés támogatásában.

Milyen előnyökkel jár a 6-6-6 séta?

  • Test- és ízületbarát mozgásforma: a séta ,mint mozgásforma kevésbé terheli az ízületeket a futáshoz képest, így sokak számára hosszú távon fenntarthatóbb választás lehet.
  • Kognitív és szív-ér egészség: kutatások szerint a rendszeres séta csökkentheti a krónikus betegségek (például magas vérnyomás, cukorbetegség) kialakulásának esélyét, miközben javítja az idegrendszer és az érrendszer működését.
  • Támogatja a súlycsökkentést: bár önmagában nem „csodaszer”, az óránkénti gyorsabb séta jelentős kalóriaégetéssel járhat — egy óra aktív séta akár több száz kalóriát is elégethet.
  • Mentális jóllét: a rendszeres mozgás – így a séta is – hozzájárulhat a jobb alváshoz, alacsonyabb stressz- és szorongásszinthez, valamint fokozott energiaszinthez.

Fontos tudnivalók és óvintézkedések

Ez a módszer sok ember számára biztonságosnak és hatékonynak tekinthető, de néhány esetben (például kardiovaszkuláris betegek, súlyos ízületi bajok esetén) célszerű konzultálni orvossal.

Ugyanakkor fontos megérteni: bár a 6-6-6 séta nagyobb mozgásmennyiséget jelent, önmagában nem helyettesíti az egészséges táplálkozást és az erőnléti edzés – ezekkel kombinálva lesz igazán eredményes.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

csokis süti

Egyszerű csokis zabsüti mandulával

Ez egy rendkívül egyszerű, mégis tápláló desszert ötlet, amiben a mandula roppanása és az étcsokoládé visszafogott édessége együtt megállásra ösztönzi az embert, hisz ha ebbe ...

brownie

Igazi fudge brownie - brutál csokis

2008-ban költöztem Írországba, és az első évben szerelembe estem a Fudge Brownie-val (Fádzs Brávni). A szerelem azóta is tart, így gondoltam, az otthoniakkal, azaz veletek is megosztom ezt ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

pinceporkolt
marhapörkölt

Az eredeti pincepörkölt

A pincepörkölt története szorosan kapcsolódik a magyar borvidékekhez és a szüreti hagyományokhoz. Nevét a borospincékről kapta, mivel ezt az ételt hagyományosan a szüretelők számára ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept