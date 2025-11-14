A legújabb 6-6-6 trend segíthet a fogyásban

Egyre többen keresnek könnyen beilleszthető mozgásformákat a mindennapokba: a 6-6-6 séta új trendje ígéretes lehet mindazok számára, akik nem rajonganak a súlyzós edzésért vagy a futásért. A módszert a Vogue Greece is bemutatta: „egy könnyű edzésforma, amely biztos eredményeket hoz”.
Mi is pontosan ez a 6-6-6 séta?
A név talán kissé misztikusnak hangzik, de valójában egyszerű: a 6-6-6 séta egy olyan rutin, amely három 6-os köré épül – valójában hatvan perc séta, hat nap egy héten, és a cél olyan sebesség vagy lépésszám elérése, amely határozottan aktív mozgásnak számít. Az „6” többek között arra is utal, hogy egy óra séta során mintegy 6-7000 lépést is megtehetünk, ami már kézzelfogható előnyökkel járhat az egészségre nézve.
Ezen túl azt is javasolják, hogy az ideális időpontok kb. reggel 6 órára, illetve este 6 órára essenek. Ezek az idősávok azért praktikusak, mert a főétkezések előtt-után vannak, így segíthetnek az anyagcsere és az emésztés támogatásában.
Milyen előnyökkel jár a 6-6-6 séta?
- Test- és ízületbarát mozgásforma: a séta ,mint mozgásforma kevésbé terheli az ízületeket a futáshoz képest, így sokak számára hosszú távon fenntarthatóbb választás lehet.
- Kognitív és szív-ér egészség: kutatások szerint a rendszeres séta csökkentheti a krónikus betegségek (például magas vérnyomás, cukorbetegség) kialakulásának esélyét, miközben javítja az idegrendszer és az érrendszer működését.
- Támogatja a súlycsökkentést: bár önmagában nem „csodaszer”, az óránkénti gyorsabb séta jelentős kalóriaégetéssel járhat — egy óra aktív séta akár több száz kalóriát is elégethet.
- Mentális jóllét: a rendszeres mozgás – így a séta is – hozzájárulhat a jobb alváshoz, alacsonyabb stressz- és szorongásszinthez, valamint fokozott energiaszinthez.
Fontos tudnivalók és óvintézkedések
Ez a módszer sok ember számára biztonságosnak és hatékonynak tekinthető, de néhány esetben (például kardiovaszkuláris betegek, súlyos ízületi bajok esetén) célszerű konzultálni orvossal.
Ugyanakkor fontos megérteni: bár a 6-6-6 séta nagyobb mozgásmennyiséget jelent, önmagában nem helyettesíti az egészséges táplálkozást és az erőnléti edzés – ezekkel kombinálva lesz igazán eredményes.