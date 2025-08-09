Zsebkertem

2025.08.09.

5 teendő, amit végezz el a szőlőtőkéken még augusztusban

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Ha igazán finom és bőséges termést szeretnél a szőlőtőkéiden, akkor ezt az 5 dolgot végezd el még augusztusban!

Ez az 5 feladat nem maradhat el augusztusban, ha van szőlőd!

Kattints a képre, és nézd meg, mire van szüksége a szőlődnek!

5 fotó

Receptajánló:

Ezért egyél szőlőt!

A szőlő magas A-, B-, C-, és K-vitamin tartalma mellett remek kálium-, szelén-, biotin-, vas- és folsavforrás. Segít karbantartani az immunrendszert, a szellemi és fizikai erőnlétet, míg a benne lévő prociánidin megőrzi az erek rugalmasságát, semlegesíti a szabad gyököket, és segít megelőzni az érelmeszesedést. A szőlő csökkenti a vérnyomást, gátolja a vérrögök kialakulását, és megvéd a szívinfarktustól. Mivel gátolja a hisztamin képződését, így segít csökkenteni az allergiás tüneteket is!

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet ...

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Üvegek a konyhapulton
Otthon

Ezen a helyen sose tárold az olívaolajat, mert dobhatod is...

Az olívaolaj ma már szinte minden konyhában megtalálható, mivel rengeteget tesz az ételek jobb ízéért, miközben egészségügyi előnyei miatt is ajánlott fogyasztása. Azzal a legtöbben tisztában is vagyunk, hogy sötét, hűvös, száraz helyen érdemes tárolni, de ma már sok háztartásban nem jut hely kamrának vagy spájznak. De vajon melyik az a pontja a konyhának, ahol sose tároljuk, mert gyorsan megromlik? Otthon Tippünkből kiderül!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept