Itt a szezon: 5 étterem, ahol izgalmas sütőtökös fogások kerültek az őszi étlapra

Tudom, sokakat traumatizált a pumpkin spice esztelen térhódítása, de ettől még erről az ízletes, vitamindús, ragyogó narancssárga zöldségről épp úgy nem szabad lemondani, mint a mézeskalács fűszerkeverékről. Most mutatunk öt vendéglátóhelyet, ahol a töknek valamilyen formában kiemelt szerep jut, és amik bizonyítják, megéri tökös fogásokat rendelni, legfőképp, mert épp szezonja van.

Macesz Bistro

A belvárosi éttermek közül a Macesz Bistro az egyik, amit jó szívvel szoktam ajánlani, főleg akkor, ha hetedik kerületi és/vagy környéki helyet keres valaki. Stabil konyha, ízletes fogások, ráadásul meglehetősen jó arányérzékkel keverik az otthonost, a tradicionálist a frissel és az újjal.

Hogy egyebet ne mondjak, van például az étlapjukon isteni kacsamell, amit ezúttal házi gnocchival, sütőtökkrémmel és tökmagmajonézzel kínálnak.

A tányéron megjelenő tökverziók ugyanannak a zöldségnek két teljesen eltérő ízvilágát képviselik, és én például imádom azt a tömény, összetéveszthetetlen, mégis villanásnyi tökmagízt, amit a belőle sajtolt olajban lehet érezni. Vasárnapi ebédnek tökéletes választás, de igazából nem tudok olyan napot vagy étkezést elképzelni, amikor ne állná meg a helyét.

Budapest, Dob utca 26.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-16.00 , hétfő-szerda, vasárnap17.30 – 23.00, csütörtök – szombat 17.30-0.00

Cookie Space

Szögezzünk le egy fontos dolgot: a cookie az nem keksz. A keksz az minden körülmények között ropog, a cookie, ez az Amerikából világhódító útjára indult, kerek, a széleinél roppanósabb, a közepe felé haladva pedig vastagabb és puhább sütike inkább a különböző textúrák, és egymással jól harmonizáló ízek játékára épül. A Madách tér forgatagából a Gozsdu udvar felé haladva, jobb oldalt találni a Cookie Space-t, ahol többféle sütiből válogathatunk, és a „bekuckózós”, kockásplédes, forrócsokis hangulat rajongóinak, meg azoknak, akik még nem látnak csillagokat a pumpkin spice-tól, nagyon jó hírünk van.

A Cookie Space csapata összeállított egy igazi, őszi cookie-válogatást, amiben megtaláljátok a szezon nagyágyúit, köztük például a pumpkin spice cookie-t, ami messze nem egy puszta mézeskalácsos ízvilágba hajló édesség.

Hogy mi a csavar benne? Kóstoljátok meg, és el fogtok ájulni.

Cookie Space

Budapest, Madách Imre út 13.-14.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-17.00, szombat-vasárnap 9.00-18.00

Petrányi Borterasz Csopak

Évről évre kicsit közelebb vagyunk ahhoz, hogy a Balaton és környéke ne csak szezonális lokáció legyen a belföldi turizmus számára, hanem egész éves úti cél. Bár a célba érés még odébb van, tegye a szívére a kezét mindenki, akinek a szeme szereti a szépet: mennyire csodálatos dolog az őszi Balaton? Ülni a hegyoldalban, nézni az egyre színesedő faleveleket, a szőlőtőkéket, mi kell még? Mondjuk néhány finom falat, amit a Ruga Endre által vezetett Petrányi Borterasz konyhája ad meg nekünk.

Az őszi étlap nemrég debütált, és a főételek közé felkerültek a karamellizált téli zöldségek vaníliás sütőtökkel és fűszeres magvakkal.

A téli zöldségek fás-földes ízvilága, a tök édessége, a vanília melegsége olyan hihetetlen ízkombináció, amit talán még az is örömmel megkóstol, aki egyébként inkább a húsos fogásokra esküszik. Egy kiadós kirándulás után jól is esik egy ilyen melengető fogás, úgyhogy addig kell sietni és kipróbálni, ameddig még tart a tökszezon.

Petrányi Borterasz Csopak

Csopak, Homokbánya út 31.

Nyitvatartás: szerda 14.00-22.00, csütörtök 12.00-22.00, péntek-szombat 12.00-23.00, vasárnap 12.00-21.00

Avalon Ristorante

A miskolci Avalon Ristorante, ez az autentikus, olasz étterem, egyike a legjobb és legnépszerűbb vidéki éttermeknek, és nyugodtan mondhatjuk, igazán megérdemlik, hogy útra keljünk miattuk az ország bármely pontjáról. Próbálom nem elveszíteni a fókuszt, és rátukmálni a kedves olvasókra, hogy kóstoljanak meg mindent, bár nem könnyű feladat, úgyhogy sietve rá is térnék a lényegre, méghozzá a sütőtökös-gesztenyés gnocchira. Őszintén szólva, egészen idáig nem jutott eszembe, hogy az őszi-téli szezon két sztárja akár együtt is jól működhet, pedig itt az élő bizonyíték, hogy egy tányéron is bőven megférnek. Mély, gazdag ízek találkozása az isteni házi tésztában, nem is kell ennél több egy hűvös őszi estén. Esetleg valami finomság a desszertek közül, de ezt már tényleg kinek-kinek egyéni belátására bízom.

Avalon Ristorante

Miskolc, Iglói út 15.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 7.00-10.00, és 12.00-22.00

Trattoria Pomo D’oro

A végére még egy olasz ajánlat. A Trattoria Pomo D’oro hosszú ideje fix pont az olasz konyha szerelmeseinek életében, ami nem is csoda, hiszen Gianni Annoni csapata igazi, autentikus ízekkel és szuper hangulattal vár mindenkit.

Amiért most hozzájuk irányítok mindenkit, az a sütőtökkrémmel töltött ravioli, amit huszonnégyhónapos parmezánból készült szósszal és bébiparajjal tálalnak.

Mivel az olaszok töltött tésztái közül egyértelműen a ravioli a kedvencem, érthető, hogy felcsillant a szemem a fogás láttán, de azt hiszem, az érlelt parmezán-sütőtök párosítás is komoly meggyőző erővel bírt.

Trattoria Pomo D’oro

Budapest, Arany János utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 12.00-23.00, csütörtök-péntek 12.00-0.00, szombat 12.00-16.00, és 18.00-0.00, vasárnap 12.00-16.00, 18.00-23.00

