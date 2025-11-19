Idén immár 6. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület az Év bejglije versenyt, ahol nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen 59 bejglit neveztek a cukrászdák, pékségek és vendéglátóhelyek. Ráadásul idén először egy másik népszerű karácsonyi süteményt is megversenyeztettek.

Idén is három kategóriában: diós, mákos és ínyenc kategóriában rendezte meg a Magyar Cukrász Ipartestület az Év bejglije versenyt, amelyre mellett most először karácsonyi fatörzs kategóriában is várták a nevezéseket. Lássuk, kik lettek a legjobbak!

2025 legjobb bejglijei között sütőtökös és pekándiós-borókabogyós is helyet kapott: lássuk a legjobbakat! forrás

A versenyre rekordszámú nevezés érkezett 59 bejglivel és a karácsonyi fatörzs torta kategóriában 38 versenyzővel. Az eredményhirdetésnek november 18-án a budapesti Zila Kávéház, a Krisztina Cukrászda adott otthont.

Lássuk a győzteseket!

Hagyományos diós kategória

Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: JÓKAI ZSUZSANNA – PRIM CUKRÁSZDA & CAFÉ, SZEKSZÁRD

Ezüstérmes: BALOGH LÁSZLÓ – KÉZMŰVES CUKRÁSZDA, GYULA

Bronzérmes: KISS KÁROLYNÉ – MAJOR CUKRÁSZDA, BUDAPEST

Hagyományos mákos kategória

Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: MÁRKUS BEÁTA – BEJÓ CUKRÁSZDA, BÉKÉSCSABA

Ezüstérmes: NOVÁK ÁDÁM – REÖK KÉZMŰVES CUKRÁSZDA ÉS KÁVÉHÁZ, SZEGED

Bronzérmes: VÉGH JÓZSEF – KRÉM CUKRÁSZDA, SZÉKESFEHÉRVÁR

Ínyenc kategória

Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: SÜTŐTÖKVARÁZS – KIMBERGER LILI ÁGNES – MÁK KÉZMŰVES CUKRÁSZDA, PILISCSABA (Darált pirított tökmaggal, gyömbérrel, narancshéjjal és fahéjjal ízesített sütőtöktöltelékkel készült.)

Ezüstérmes: CSODALÁMPÁS BEJGLI – SZIKSZAI KRISZTIÁN – ILDIKÓ CUKRÁSZDA, SZARVAS (Pekándió, muszkovádó cukor, borókabogyós ginben áztatott narancshéj és házi meggy lekvár felhasználásával készült.)

Bronzérmes: MOKKA DIÓ – KISS KÁROLYNÉ – MAJOR CUKRÁSZDA, BUDAPEST

Karácsonyi fatörzs, eredmények

Aranyérmes: ARANY CSÁBÍTÁS – FÜREDI KRISZTIÁN – HISZTÉRIA CUKRÁSZDA, TÁPIÓSZECSŐ – Mandulalisztes kakaós felverten, narancsos ropogós réteggel, karamellizált csokoládé- és narancsos tejcsokoládé mousse-szal készült.

Ezüstérmes: VARÁZSLATOS KARÁCSONY – VARGA IZABELLA ÉS NOVÁK ÁDÁM – REÖK KÉZMŰVES CUKRÁSZDA ÉS KÁVÉHÁZ, SZEGED – Mandulalisztes piskótával, mandulás-csokoládés ropogós réteggel, fűszeres vilmoskörtezselével és tejcsokoládémousse-szal készült

Bronzérmes: VÉRNARANCS, KÁVÉ, MOGYORÓ – TÖRŐ ANETT – HOTEL ESSENCE*****, POGÁNY – Mogyorós joconde felverten, törökmogyorós-mandulás kávépralinéval, mogyorós-kávés ropogóssal, vérnarancszselével és cremeaux-vel, kávés fehércsokoládé-namelaka-val és narancsos fehércsokoládé-mousse-szal készült.

