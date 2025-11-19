2025 legjobb bejglijei között sütőtökös és pekándiós-borókabogyós is helyet kapott: lássuk a legjobbakat!

Idén is három kategóriában: diós, mákos és ínyenc kategóriában rendezte meg a Magyar Cukrász Ipartestület az Év bejglije versenyt, amelyre mellett most először karácsonyi fatörzs kategóriában is várták a nevezéseket. Lássuk, kik lettek a legjobbak!
A versenyre rekordszámú nevezés érkezett 59 bejglivel és a karácsonyi fatörzs torta kategóriában 38 versenyzővel. Az eredményhirdetésnek november 18-án a budapesti Zila Kávéház, a Krisztina Cukrászda adott otthont.
Lássuk a győzteseket!
Hagyományos diós kategória
- Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: JÓKAI ZSUZSANNA – PRIM CUKRÁSZDA & CAFÉ, SZEKSZÁRD
- Ezüstérmes: BALOGH LÁSZLÓ – KÉZMŰVES CUKRÁSZDA, GYULA
- Bronzérmes: KISS KÁROLYNÉ – MAJOR CUKRÁSZDA, BUDAPEST
Receptajánló:
Hagyományos mákos kategória
- Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: MÁRKUS BEÁTA – BEJÓ CUKRÁSZDA, BÉKÉSCSABA
- Ezüstérmes: NOVÁK ÁDÁM – REÖK KÉZMŰVES CUKRÁSZDA ÉS KÁVÉHÁZ, SZEGED
- Bronzérmes: VÉGH JÓZSEF – KRÉM CUKRÁSZDA, SZÉKESFEHÉRVÁR
Ínyenc kategória
- Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: SÜTŐTÖKVARÁZS – KIMBERGER LILI ÁGNES – MÁK KÉZMŰVES CUKRÁSZDA, PILISCSABA (Darált pirított tökmaggal, gyömbérrel, narancshéjjal és fahéjjal ízesített sütőtöktöltelékkel készült.)
- Ezüstérmes: CSODALÁMPÁS BEJGLI – SZIKSZAI KRISZTIÁN – ILDIKÓ CUKRÁSZDA, SZARVAS (Pekándió, muszkovádó cukor, borókabogyós ginben áztatott narancshéj és házi meggy lekvár felhasználásával készült.)
- Bronzérmes: MOKKA DIÓ – KISS KÁROLYNÉ – MAJOR CUKRÁSZDA, BUDAPEST
Kattints a galériára, és nézz meg néhányat a nyertes bejglik közül!
Karácsonyi fatörzs, eredmények
Aranyérmes: ARANY CSÁBÍTÁS – FÜREDI KRISZTIÁN – HISZTÉRIA CUKRÁSZDA, TÁPIÓSZECSŐ – Mandulalisztes kakaós felverten, narancsos ropogós réteggel, karamellizált csokoládé- és narancsos tejcsokoládé mousse-szal készült.
Ezüstérmes: VARÁZSLATOS KARÁCSONY – VARGA IZABELLA ÉS NOVÁK ÁDÁM – REÖK KÉZMŰVES CUKRÁSZDA ÉS KÁVÉHÁZ, SZEGED – Mandulalisztes piskótával, mandulás-csokoládés ropogós réteggel, fűszeres vilmoskörtezselével és tejcsokoládémousse-szal készült
Bronzérmes: VÉRNARANCS, KÁVÉ, MOGYORÓ – TÖRŐ ANETT – HOTEL ESSENCE*****, POGÁNY – Mogyorós joconde felverten, törökmogyorós-mandulás kávépralinéval, mogyorós-kávés ropogóssal, vérnarancszselével és cremeaux-vel, kávés fehércsokoládé-namelaka-val és narancsos fehércsokoládé-mousse-szal készült.