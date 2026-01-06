Torokzsibbadást és durva allergiás reakciókat válthat ki ez a kedvelt olasz termék

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Olaszbolt Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék: Pasta di acciughe/ Szardellapaszta
Márka: Zarotti
Kiszerelés: 60 g
Tételszám: 24072026
MMI: 24/07/2026
Gyártó: Zarotti S.p.A. (Olaszország)
Nagykereskedő: SUGROS SRL (Olaszország)
Termékvisszahívás oka: határérték feletti hisztamintartalom
A hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok.