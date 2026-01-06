Gasztro

Torokzsibbadást és durva allergiás reakciókat válthat ki ez a kedvelt olasz termék

Bejelentés érkezett egy Olaszországból származó tubusos szardellapaszta kapcsán, melyben határérték feletti hisztamintartalmat mutattak ki. A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Olaszbolt Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék: Pasta di acciughe/ Szardellapaszta

Márka: Zarotti

Kiszerelés: 60 g

Tételszám: 24072026

MMI: 24/07/2026

Gyártó: Zarotti S.p.A. (Olaszország)

Nagykereskedő: SUGROS SRL (Olaszország)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti hisztamintartalom

A hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok.

