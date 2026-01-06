Bejelentés érkezett egy Olaszországból származó tubusos szardellapaszta kapcsán, melyben határérték feletti hisztamintartalmat mutattak ki. A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Olaszbolt Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásról.

Torokzsibbadást és durva allergiás reakciókat válthat ki ez a kedvelt olasz termék forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék: Pasta di acciughe/ Szardellapaszta

Márka: Zarotti

Kiszerelés: 60 g

Tételszám: 24072026

MMI: 24/07/2026

Gyártó: Zarotti S.p.A. (Olaszország)

Nagykereskedő: SUGROS SRL (Olaszország)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti hisztamintartalom

A hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok.

Forrásunk volt.