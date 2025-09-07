A legegészségesebb zöldség: a borsos ízű leveles zöldség fogyást és egészséget hoz

A vízitorma egy borsos ízű zöldség, amely támogatja a szív egészségét, segíti a fogyást, és antioxidánsai révén a daganatos betegségek kockázatát is csökkentheti.

A vízitorma talán nem az első, ami eszünkbe jut a bevásárlásnál, mégis igazi vitamin- és ásványianyag-bomba. A kissé borsos ízű zöld növény a szív egészségét támogatja, segíthet a fogyásban, és bizonyos kutatások szerint még a daganatos betegségek kockázatát is csökkentheti.

A vízitorma hivatalosan is a legegészségesebb zöldség

Nem véletlen, hogy 2024-ben az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) a vízitormát választotta a legegészségesebb zöldségnek, még a spenótot is megelőzve tápanyagtartalma miatt. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban gyakran olcsóbb is, mint a spenót, így a helyi mindennapi étrendben könnyen helyet kaphat.

A vízitorma a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik, ahová a brokkoli, a karfiol, a retek és a kelkáposzta is. Ezekben a zöldségekben olyan vegyületek találhatók (glükozinolátok), amelyek bizonyítottan hozzájárulhatnak a rák elleni védekezéshez. Rendszeres fogyasztásuk a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is csökkentheti.

Tápanyagokban is bővelkedik: C-vitaminja támogatja az immunrendszert, A-vitaminja a látást, míg a K-vitamin erősíti a csontokat és segíti a véralvadást.

A vízitorma további pozitív élettani hatásai

magas az antioxidáns-tartalma, emiatt pedig gyulladáscsökkentő hatású

védhet a cukorbetegség vagy az asztma kialakulása ellen

a növény 95 százaléka víz, így fogyasztásával a folyadékpótlásunkhoz is hozzájárulhatunk – ami különösen fontos, hiszen sokan jóval kevesebb vizet isznak a szükségesnél

A vízitorma a testsúlycsökkentésben is segíthet

Egy csésze aprított növény mindössze 4 kalóriát tartalmaz, míg ugyanennyi vegyes saláta akár 71-et is. Ezért sok szakember „a természet ajándékának” nevezi azok számára, akik szeretnének megszabadulni a felesleges kilóktól.

Felhasználása sokoldalú

Adhatjuk salátákhoz, wrapekhez, szendvicsekhez, turmixokhoz vagy levesekhez. Kissé csípős, enyhén kesernyés ízét főzve lágyabbá tehetjük, így köretként is remekül illik például lazachoz vagy csirkéhez. A szakértők szerint napi egy-két csésze bőven elég ahhoz, hogy kiélvezzük az előnyeit – ahogyan más leveles zöldségek esetében is.

