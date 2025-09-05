Sulikezdés

2025.09.05.

Kevesen ismerik, pedig támogatja a beleid egészségét ez a szénsavas, fermentált ital

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

A kombucháról már valószínűleg sokan hallottak, de mellette kevés szó esik fermentált társáról, a vízikefirről. Pedig a szénsavas ital számos jótékony hatással rendelkezik, így beleid egészségét is támogatja.

A szénsavas italokat általában nem az egészséges kategóriába soroljuk, léteznek azonban kivételek. Valószínűleg te is ismered a kombuchát, de talán még nem hallottál a másik fermentált-szénsavas italról, a vízikefirről, aminek fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat. Ugyan szükség van még további átfogó kutatásokra a vízikefir hatásairól, de most úgy tűnik, a vízikefir fogyasztása többek között támogathatja a belek egészségét, ezáltal pedig még a hangulatot is javítja.  

A vízikefír a tejsavbaktériumok és élesztőgombák szimbiózisából álló telep

Mi az a vízikefir? 

A vízikefir egy fermentált, szénsavas ital, amelyet vízikefirmagok felhasználásával állítanak elő, és a feltételezések szerint az 1800-as évek végén jelenhetett meg. Fontos, hogy a hagyományos kefirrel szemben a vízikefirhez nem tejet használnak, tehát vegán.

A vízikefir cukros víz és vízikefirmagok – más néven japán kristálygomba, ami valójában egy tejsavbaktériumok és élesztőgombák szimbiózisából álló kultúra – keverékéből készül.

A keveréket általában 24–72 órán át erjesztik. Ez idő alatt a szemek jótékony baktériumai és élesztőgombái elfogyasztják és lebontják a cukrot, továbbá szerves tejsavat és ecetsavat, szén-dioxidot és nyomokban etanolt, azaz alkoholt termelnek. Végül a folyadékot leszűrik, hogy eltávolítsák a vízkefirmagokat, amelyeket a következő adagokhoz ismét felhasználnak. A folyamat végén egy jótékony baktériumokban gazdag probiotikus ital jön létre. A vízikefir nemcsak finom és könnyen fogyasztható, hanem számos pozitív egészségügyi hatással is rendelkezik. 

Gyümölcsös vízikefir
Gyümölcsös vízikefir

Milyen jótékony hatásai lehetnek a vízikefir fogyasztásának? 

  • Jótékony baktériumokban gazdag. A vízikefir egyik legnagyobb előnye a probiotikum tartalma. Bár a törzsek kefirkultúránként eltérőek, a vízikefir magokban közel 70-féle mikroorganizmus található. Tanulmányok szerint egy 250 ml vízikefir akár 2,5 milliárd jótékony mikroorganizmust is tartalmazhat.
  • Fokozhatja az immunrendszer működését. Az erős immunrendszer az egészséges bélrendszerrel kezdődik. A vízikefirben található probiotikumok és bioaktív vegyületek együttesen erősítik az immunválaszt, elősegítve a jó baktériumok szaporodását. Ez az egyensúly segít a szervezetnek hatékonyabban védekezni a fertőzések, betegségek és káros kórokozók ellen. Kutatások szerint bizonyos probiotikumtörzsek segíthetnek csökkenteni a bélfertőzések kockázatát, nőknél megelőzhetik a húgyúti fertőzések kiújulását, és még a légúti fertőzéseke ellen is védhetnek.
  • Hidratál. A vízikefir nemcsak finom, hanem kiválóan alkalmas arra is, hogy egész nap hidratált maradj. Fontos elektrolitokat, például káliumot, magnéziumot és kalciumot tartalmaz, amelyek segítik a megfelelő folyadékegyensúly fenntartását, ezért különösen jól jöhet fizikai aktivitás után vagy a forró napokon.
  • Szebb lehet tőle a bőr. A probiotikumok jelentős szerepet játszanak a gyulladások csökkentésében, amelyek összefüggésbe hozhatók olyan bőrproblémákkal, mint az akné, az ekcéma és a bőrpír. A bél egészségének javításával a vízi kefir közvetetten támogatja a tisztább, egészségesebb bőrt.
  • Segít a természetes méregtelenítésben. A vízikefir előállításához szükséges erjedési folyamat során olyan enzimek és szerves savak keletkeznek, amelyek segítik a szervezetet a méreganyagok eltávolításában. Ezek a természetes vegyületek támogatják a máj működését, segítve a szervezetet a salakanyagok hatékonyabb lebontásában és kiválasztásában.
  • Jobb hangulat és érzelmi egyensúly. A bél-agy tengely jelentős szerepet játszik a hangulat szabályozásában. A vízi kefir elősegítheti a bél egészségét, ezáltal javíthatja a hangulatot, csökkentheti a szorongást és hozzájárulhat az érzelmi egyensúlyhoz.
  • Emellett a vízikefir alacsony cukortartalmú, ráadásul minél tovább fermentálják, annál alacsonyabb a cukortartalma. Így jó alternatívát jelenthet a szénsavas üdítőitalok helyett.  

Mennyi alkohol van a vízikefirben?  

Az alkohol az erjedés mellékterméke, még a tejsavas erjedésű italok, mint a tejkefir és a kombucha esetében is. A vízikefir sem kivétel., de mivel nem tartalmaz annyi ecetsavat, mint a kombucha, az íze nem annyira fanyar. Ezért a vízikefirben az alkohol kissé jobban érezhető, mivel nem fedi el ez a fanyar íz. Azonban általánosságban elmondható, hogy a vízikefirben gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű alkohol van.

Ennek ellenére, azoknak, akik nem fogyaszthatnak alkoholt bármilyen okból, érdemes előszőr orvosukkal konzultálni, érdemes-e elkezdeniük vízikefirt inni.  

Még több probiotikus finomság:

Néhány embernél mellékhatásokat okozhat a vízikefir:

  • puffadás,
  • hányinger,
  • székrekedés,
  • hasi görcs is jelentkezhet, de ezek folyamatos fogyasztás mellett általában csökkennek. 

Szintén érdemes az orvosával konzultálnia azoknak, akik az immunrendszert gyengítő betegségben szenvednek, mielőtt elkezdenék a vízikefir fogyasztását.  

Forrásunk volt.

