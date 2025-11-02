A láthatatlan veszélyforrás: ezért kell gyakrabban fertőtleníteni a kilincseket

Most, hogy ismét felütötte a fejét a Covid, és közeledik az influenzaszezon, újra aktuálissá vált a kérdés: milyen gyakran és hogyan érdemes fertőtleníteni a mindennap használt felületeket? A válasz sokkal fontosabb, mint gondolnánk!

Luis Villazon zoológus a BBC Science Focus rovatában magyarázta el, hogy a gyakran érintett felületek – például a kilincsek, kapcsolók, korlátok vagy asztallapok – kulcsszerepet játszanak a betegségek terjedésében. Minden alkalommal, amikor egy beteg ember megérint egy ilyen tárgyat, a kórokozók átkerülhetnek a felületre, majd onnan másokra is.

Szalmonella és más baktériumok lephetik el az ajtókilincseket

Mennyi ideig élnek túl a kórokozók?

A vírusok többsége szerencsére nem túl ellenálló: kemény, nem porózus felületeken – például fém vagy műanyag kilincseken – 24 órán belül elpusztulnak. A baktériumok viszont jóval szívósabbak.

A szalmonella gazdatest nélkül mindössze 4 órát bír ki.

Az MRSA, a sok antibiotikummal szemben ellenálló baktérium, akár több hétig is életképes maradhat.

A legkitartóbb a Clostridioides difficile (C. difficile), amely kórházi fertőzések egyik fő okozója, és akár öt hónapig is túlélhet a környezetben.

A textil vagy bőr felületeken a baktériumok túlélési ideje általában a felére csökken, mivel ezek a felületek gyorsabban kiszáradnak, ami megnehezíti a kórokozók életben maradását.

Miért fontos a kilincsek rendszeres fertőtlenítése?

A rendszeres fertőtlenítés elengedhetetlen. Az olyan felületeket, amelyeket naponta sokan érintenek – például kilincsek, kapcsolók, billentyűzetek, mobiltelefonok –,

érdemes naponta legalább egyszer áttörölni fertőtlenítőszerrel.

Ha valaki beteg a háztartásban, vagy influenzaszezonban sokan megfordulnak az otthonodban vagy az irodában, akár naponta többször is érdemes fertőtleníteni. Nem kell kellemetlenül érezned magad, ha gyakrabban törlöd le ezeket a felületeket, hisz ezzel nemcsak magad, hanem másokat is védesz.

A megfelelő higiéniai szokásokkal, a kézmosás és a rendszeres fertőtlenítés kombinálásával jelentősen csökkenthető a megbetegedések kockázata, különösen az őszi-téli hónapokban, amikor a vírusok és baktériumok is „főszezonjukat” élik.

