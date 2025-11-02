A láthatatlan veszélyforrás: ezért kell gyakrabban fertőtleníteni a kilincseket

Luis Villazon zoológus a BBC Science Focus rovatában magyarázta el, hogy a gyakran érintett felületek – például a kilincsek, kapcsolók, korlátok vagy asztallapok – kulcsszerepet játszanak a betegségek terjedésében. Minden alkalommal, amikor egy beteg ember megérint egy ilyen tárgyat, a kórokozók átkerülhetnek a felületre, majd onnan másokra is.
Mennyi ideig élnek túl a kórokozók?
A vírusok többsége szerencsére nem túl ellenálló: kemény, nem porózus felületeken – például fém vagy műanyag kilincseken – 24 órán belül elpusztulnak. A baktériumok viszont jóval szívósabbak.
- A szalmonella gazdatest nélkül mindössze 4 órát bír ki.
- Az MRSA, a sok antibiotikummal szemben ellenálló baktérium, akár több hétig is életképes maradhat.
- A legkitartóbb a Clostridioides difficile (C. difficile), amely kórházi fertőzések egyik fő okozója, és akár öt hónapig is túlélhet a környezetben.
A textil vagy bőr felületeken a baktériumok túlélési ideje általában a felére csökken, mivel ezek a felületek gyorsabban kiszáradnak, ami megnehezíti a kórokozók életben maradását.
Miért fontos a kilincsek rendszeres fertőtlenítése?
A rendszeres fertőtlenítés elengedhetetlen. Az olyan felületeket, amelyeket naponta sokan érintenek – például kilincsek, kapcsolók, billentyűzetek, mobiltelefonok –,
érdemes naponta legalább egyszer áttörölni fertőtlenítőszerrel.
Ha valaki beteg a háztartásban, vagy influenzaszezonban sokan megfordulnak az otthonodban vagy az irodában, akár naponta többször is érdemes fertőtleníteni. Nem kell kellemetlenül érezned magad, ha gyakrabban törlöd le ezeket a felületeket, hisz ezzel nemcsak magad, hanem másokat is védesz.
A megfelelő higiéniai szokásokkal, a kézmosás és a rendszeres fertőtlenítés kombinálásával jelentősen csökkenthető a megbetegedések kockázata, különösen az őszi-téli hónapokban, amikor a vírusok és baktériumok is „főszezonjukat” élik.