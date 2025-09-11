Így kell helyesen vérnyomást mérni: a helytelen testtartás is rossz eredményt hozhat

Ausztrál tudósok globális fotóbank képeit elemezve állapították meg, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen testtartást veszünk fel vérnyomásmérés közben, ugyanis ha ezt helytelenül tesszük, akkor az eredmény hazudik.

A vérnyomásmérés háziorvosunknál rutinvizsgálatnak minősül, de ma már nagyon sokan otthon is elvégzik maguknak egészségi állapotuk miatt. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy ezt hogyan tudjuk helyesen kivitelezni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen testtartással végezzük a vérnyomásmérést. Lássuk!

Így kell helyesen vérnyomást mérni: a helytelen testtartás rossz eredménnyel is járhat

Ausztrál kutatók munkájából derült ki, hogy a helyes testtartás nélkülözhetetlen a helyes vérnyomás eredményének meglétéhez.

Bárhol is végezzük a vizsgálatot, fontos, hogy széken ülve, megtámasztott háttal és a padlón nyugvó lábbal végezzük.

Emellett a karnak az asztalon kell lennie a szívvel egy vonalban. Ha keresztbe van téve a lábunk, vagy helytelen áll a karunk, esetleg közben beszélgetünk, az rossz eredménnyel jár, ami helytelen diagnózis felállításához vezethet.

A kutatásról

A tanulmányt Alta Schutte , a sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem professzora és a George Global Health Institute szív- és érrendszeri programjának társigazgatója végezte egy ausztrál csapattal együtt.

11 népszerű fotóbank képeit elemezték, hogy megállapítsák a helyes eljárást, és mely hibák fordulnak elő a leggyakrabban.

A kutatás eredményeit az Amerikai Szívgyógyászati Társaság Hypertension című folyóiratában tették közzé.

Egészséges érték és vérnyomáscsökkentés

A vérnyomás két értékből áll össze: a a maximumot (szisztolés) és a minimumot (diasztolés), higanymilliméterben (Hgmm) mérve. A legfrissebb konszenzus szerint 2025-ben a 130/80 Hgmm alatti vérnyomásérték nem jelent magas vérnyomást .

Ha azonban 140/90 feletti érték az eredmény, akkor magas vérnyomást diagnosztizálnak , amely gyakori állapotként növeli a szívroham, a stroke és a belső szervek károsodásának kockázatát.

A vérnyomás természetes módszerekkel is csökkenthető, (de az orvosi konzultáció nélkülözhetetlen) például légzőgyakorlatokkal vagy a sóbevitel csökkentésével, de vannak ételek, amiket kerülni kell, ha magas vérnyomással élünk.

Forrásunk volt.