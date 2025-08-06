„25 éve személyi edző vagyok, és ezt az egészségesnek hitt ételt messziről kerülöm"

A tapasztalt személyi edző figyelmeztet: bizonyos, „egészségesnek” hitt ételek – köztük a népszerű növényi alapú húspótlók – belülről öregíthetik a szervezetet. A szakértő szerint ezek a termékek tele vannak magolajokkal, sóval és adalékanyagokkal, amelyek gyorsítják a ráncok kialakulását, és krónikus gyulladást okozhatnak.

A növényi alapú húspótlók, gluténmentes snackek és más „egészségtudatos” élelmiszerek az utóbbi években óriási népszerűségre tettek szert. Sokan a feldolgozott húsok, a glutén vagy a finomított szénhidrátok egészségügyi kockázatai miatt fordulnak ezek felé az alternatívák felé. A boltok polcain ma már hemzsegnek a növényi alapú burgerek, felvágottak és a magokkal, gabonákkal teli granolák.

A növényi alapú húspótlók öregíthetik a bőrt Getty Images

Tracy Campoli, holisztikus egészség-coach és személyi edző azonban figyelmeztet: ezek a termékek belülről öregíthetik a szervezetet, krónikus gyulladást okozhatnak, és gyorsíthatják a ráncosodást.

A „növényi alapú” nem mindig egészséges

Campoli szerint a legnépszerűbb húspótlók gyakran kevés valódi tápanyagot – például fehérjét – tartalmaznak, viszont tele vannak adalékanyagokkal, finomított magolajokkal és sóval. Egy YouTube-videójában öt „egészségesnek” gondolt, valójában erősen feldolgozott élelmiszert elemzett, és a műhúsokat az egyik legrosszabb választásnak nevezte.

Attól, hogy valami növényi alapú, még nem biztos, hogy egészséges – mindig olvasd el a címkét! – figyelmeztette 347 ezer követőjét.

Magolajok: gyorsítják az öregedést

A legtöbb tömeggyártott növényi alapú húspótló olyan olajokat tartalmaz, mint a repce-, napraforgó- vagy szójababolaj. Ezek gazdagok ómega–6 zsírsavakban, melyek túlzott bevitele oxidatív stresszt okoz, károsítja a bőrsejteket, és hozzájárul a ráncok kialakulásához.

Lehet, hogy egészségesnek hangzanak, de valójában nem tesznek jót a szervezetünknek – mondja Campoli.

Rengeteg magolaj

Az úgynevezett „Hateful Eight” (aljas nyolc) magolajak – köztük a kukorica-, gyapotmag- és sáfrányolaj – ma már az étrendünk kalóriáinak több mint negyedét adják, és egyre többen kötik őket elhízáshoz, 2-es típusú cukorbetegséghez, depresszióhoz és migrénhez.

Só és puffadás – a bőr ellensége

A húspótlók gyakran több sót tartalmaznak, mint az állati eredetű húsok, mivel a gyártók így próbálják elérni a hasonló ízt és állagot. A túl sok só vízvisszatartást, puffadást okoz, a bőr pedig dehidratáltnak, fakónak tűnhet tőle.

A bőröd ragyogását a belső hidratáltság adja – a túl sok nátrium viszont szárazzá és élettelenné teheti – hangsúlyozza a szakértő.

A gyulladás az igazi gyökérok

Campoli szerint a magas sótartalom, a magolajok és az adalékanyagok együtt krónikus gyulladást idézhetnek elő a szervezetben, ami nemcsak az öregedést gyorsítja, hanem számos betegség kiindulópontja is lehet.

Jobban jársz, ha minél több valódi, friss alapanyagot fogyasztasz a feldolgozott helyettesítők helyett – tanácsolja.

Más „egészséges” ételek is feketelistán

Nemcsak a műhúsok kerültek a tiltólistára. A teljes kiőrlésű kenyerek, granolák, puffasztott rizsszeletek és gluténmentes snackek is gyakran rejtett cukrot és emulgeálószereket tartalmaznak. Ezek a cukrok hozzájárulnak a glikációhoz – vagyis a kollagén merevedéséhez és gyengüléséhez –, ami a bőr megereszkedéséhez és a ráncok elmélyüléséhez vezethet.

Hagyjuk el az ultrafeldolgozott ételeket

Egy friss brit kutatás szerint az ultrafeldolgozott ételek (UPF) elhagyása kétszeres súlycsökkenést eredményezhet. Bár a kutatás szerint nem minden UPF „természeténél fogva egészségtelen”, a mértékletesség kulcsfontosságú, és a főként friss alapanyagokra épülő étrend egészségben és külső megjelenésben is kifizetődő.

