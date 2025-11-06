Gasztro

2025.11.06.

Így kombináld az ételeket, ha több vasat szeretnél bevinni a szervezetedbe – A legjobb vasdús párosítások

Hirdetés profilképe Hirdetés

Amikor vassal teli ételre gondolunk, általában a vörös hús, a spenót és a máj jut eszünkbe. Ha eddig te is azt hitted, hogy ezekkel lehet a legkönnyebben feltölteni a vasraktáraidat, van egy jó és egy rossz hírünk: a dolog nem ilyen egyszerű.

A vas szerepe

A vas az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben, hiszen kulcsszerepe van az oxigénszállításban, az energiatermelésben és az immunrendszer működésében is. Mégis sokan szenvednek vashiánytól, pedig látszólag „vasban gazdag” ételeket esznek.
A titok sokszor abban rejlik, hogyan és mivel fogyasztjuk a vasat – vagyis milyen ételpárosítások segítik (vagy épp gátolják) a felszívódását.

Lazacos-avokádós bagel
Lazacos-avokádós bagel - receptért kattints a képre!

Épp ezért megalkottunk egy könnyen elkészíthető, friss, színes, tápláló és vasban gazdag ételt, amit akár reggelire/ebédre vagy vacsorára is lehet fogyasztani: íme, a mi lazacos-avokádós bagelünk spenóttal és paprikával.

Nem mindegy, honnan jön a vas, avagy a vas két „arca”

A vasnak két fő formája létezik:

  • a hemvas, amely állati eredetű ételekben található (pl. hús, máj, hal), és a szervezet számára szinte „készen” érkezik, vagyis könnyen felszívódik,
  • illetve a nemhemvas, ami növényi forrásokban van jelen (pl. spenót, hüvelyesek, gabonák), de a szervezet nehezebben tudja hasznosítani.

Ezért is fontos, hogy a növényi és az állati vasforrásokat okosan kombináljuk – például halat zöldségekkel és C-vitaminban gazdag alapanyagokkal.

Pontosan ezért született meg ez a bagel: a lazac a könnyen hasznosuló hemvasat adja, a spenót a növényi formát, a paprika pedig a benne lévő C-vitaminnal segíti a felszívódást.

Lazacos-avokádós bagel
Lazacos-avokádós bagel - receptért kattints a képre!

Miért érdemes odafigyelni a párosításokra?

Nemcsak az számít, mennyi vasat viszünk be, hanem az is, mennyi hasznosul belőle.
Vannak ételek és italok, amelyek kifejezetten akadályozzák a vasfelszívódást:

a tejtermékek kalciumtartalma, a kávé, a tea és a vörösbor tanninjai, a magas rosttartalmú teljes kiőrlésű lisztek fitátjai.

Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk ezekről – csak érdemes tudatosabban időzíteni. Ha például ebédre vasban gazdag halat eszünk, a kávét inkább igyuk délután, ne közvetlenül étkezés után.

Segítsük a vasfelszívódást egyszerű trükkökkel

  • A C-vitamin a vas legjobb barátja: kémiai átalakítással olyan formába hozza a vasat, amit a szervezet sokkal könnyebben tud felvenni.
  • Ezért párosítottuk mi is a spenótot (növényi vasforrás) friss piros paprikával és lazaccal – így minden réteg segíti a másik hasznosulását.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

mézeskalács

Svéd mézeskalács

Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ...

mézeskalács

Ünnepi mézeskalács

Mézeskalács nélkül az ünnepek sem igazán édesek, a megfelelő recept megtalálása azonban nem könnyű feladat. Hogy ráleljünk az igazira, érdemes kísérletezni - ez a recept is így ...

húsleves

Aranyló tyúkhúsleves

Mi az? Aranyló, illatos, és minden gondra megoldás. Bizony, egy melengető tyúkhúsleves! Az ünnepekre való tekintettel most hoztunk nektek pár egyszerű ötletet, amivel még ízletesebbé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

cica agglegénypálmával
Gasztro

5 szobanövény, ami könnyedén és boldogan viseli a téli, száraz...

A téli, napsütésben nem bővelkedő hideg hónapok illetve a fűtött lakások megviselhetik a szobanövényeinket. Akadnak olyan egyedek, melyek kifejezetten nehezen tűrik ezt az időszakot és a fűtés következtében uralkodó száraz, meleg levegőt beltéren, de olyanok is, amelyek viszont simán bírják. Utóbbi csoportból mutatunk most ötöt.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept