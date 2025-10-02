Új élelmiszerlánc terjedhet el Magyarországon: az első egység már meg is nyílt Csepelen

Csepelen már meg is nyitott a Tesco első, tesztjellegű élelmiszerboltja, a Premier, ami a sarki kisboltok alternatívájává válhat rövid időn belül.

Kísérleti jelleggel nyílt meg Csepelen az első Premier élelmiszerbolt, ami a brit lánc kényelmi üzlethálózatának mintájára született. Első látásra egy átnevezett Tesco Expressznek tűnhet, azonban ennél többről van szó: lehetséges, hogy a Tesco ezzel a lépéssel akar erőteljesen beleszólni a nagyvárosi gyorsbevásárlások versenyébe.

Átalakulnak a Tesco Expressek

Néhány héttel ezelőtt nyitott meg Csepelen az első Premier üzlet, ami korábban Tesco Expresszként üzemelt. Nemcsak teljeskörű felújítás történt az üzletben, hanem újra is brandelték a boltot, megnyitva ezzel az ország első Premier üzletét.

Az Egyesült Királyságban a Premier egy olyan lánc a Tesco márka égisze alatt, ami kisebb, városi és lakóövezeti kényelmi boltokat üzemeltet.

Miért érdekes az első Premier megnyitása?

Önmagában nem lenne különösebben figyelemre méltó, ha egy csepeli üzletet felújítanak, és új nevet kap, ám könnyen lehet, hogy a Tesco hazai működésében ez valaminek a kezdetét jelzi. Az áruházlánc ugyanis, versenytársaival együtt, az elmúlt években komoly nehézségekkel küzdött a magyar piacon. A legnagyobb terhet számukra a kiskereskedelmi különadó és az egyéb kormányzati intézkedések, például az árstopok jelentették.

Emellett az is nyilvánvaló, hogy a diszkontláncok, mindenekelőtt a Lidl, jelentős részt hasítottak ki a városi, gyors bevásárlások piacából.

Noha a klasszikus hipermarketek, így a Tesco is, alapvetően a családos, nagyobb bevásárlásokra építenek, a városi versenyben elszenvedett hátrány számukra így is érezhetően jelentős.

