2025.09.17.

Csupán egyetlen tárgy kell ahhoz, hogy azonnal otthonos legyen a konyhád

A konyha díszítése mindig kihívás, hiszen funkcionális térként könnyen zsúfolttá válhat. A lakberendezők szerint azonban van egy apró, olcsó, mégis elegáns kiegészítő, ami melegséget és karaktert ad bármilyen konyhának.

A konyha elsősorban a praktikusságról szól, így a túl sok dekoráció könnyen rendetlenségnek hathat. A belsőépítészek azonban régóta használnak egy egyszerű, mégis hatásos eszközt, ami nem foglal sok helyet, mégis otthonosabbá varázsolja a teret: ez pedig a fa vágódeszka.

Szépen berendezett konyha
Csupán egyetlen tárgy kell ahhoz, hogy azonnal otthonos legyen a konyhád
A vágódeszka nemcsak egy nélkülözhetetlen konyhai eszköz, hanem az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy természetes textúrát és stílust vigyünk a térbe. Ráadásul megfizethető, időtálló, és bármikor kéznél van, amikor főzésre kerül a sor.

A konyhának mindenekelőtt funkcionálisnak kell lennie. Ezért kedvelem az olyan kiegészítőket, amelyek egyszerre szépek és hasznosak – a fa vágódeszka tökéletes példája ennek

– mondja Kathy Kuo lakberendező.

A fa melegsége és természetessége

A fa tónusai különleges karaktert kölcsönöznek a konyhának. „A vágódeszkák melegséget sugároznak. Praktikusak, ugyanakkor természetes textúrát adnak, amely jól ellensúlyozza a hidegebb anyagokat, például a kő munkalapokat vagy a fém kiegészítőket” – mondja Marie Flanigan belsőépítész.

A tervezők különösen kedvelik az antik, rusztikus darabokat, amelyek nemcsak használhatóak, hanem szép, patinás felületükkel igazi díszei lehetnek a térnek.

Flanigan gyakran nagyobb deszkákat támaszt a hátfalhoz, majd kisebbeket helyez eléjük, ezzel réteges, mégis laza hatást keltve.

A stílus a részletekben rejlik

A fa vágódeszkák nem csupán eszközök: formájuk, színük és elhelyezésük teszi őket igazi dekorációvá.

Tipp:

A sötétebb fa elegáns, gazdag hangulatot ad, míg a világos árnyalatok frissességet hoznak a térbe.

„Mindig azokat a darabokat keresem, amelyekben van egy kis karakter – például kerek formát, hosszúkás téglalapot vagy kézzel faragott fogantyút” – magyarázza Flanigan.

A különféle formák és faárnyalatok keverése teszi a konyhát élettelivé és barátságossá, anélkül hogy túlzásba vinnénk a dekorációt.

Rusztikus fa vágódeszkák

Ha kevés a hely: kreatív megoldások

Kisebb konyhákban sem kell lemondani a vágódeszkák adta dekorációról. Kathy Kuo például javasolja, hogy a fogantyús deszkákat falra akasztva, különböző méretekben és magasságokban elrendezve egyedi galériafalat alkossunk. Ez nemcsak praktikus, hanem időtlen és látványos megoldás is.

Akik pedig egy lépéssel tovább mennének, a munkalapba épített vágódeszkákat is választhatják:

„Ha a hely engedi, a beépített vágódeszka látványos és funkcionális kiegészítő lehet. Fontos azonban, hogy egyszerű és használatra kész legyen, ne pusztán dekoráció” – teszi hozzá Flanigan.

Forrásunk volt.

7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

