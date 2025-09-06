Gasztro

4 színpaletta, ami a lakberendezők szerint 2026-ban dominálni fog

Sőt: ezeket nemcsak 2026-ban, hanem a későbbi években is bátran variálhatjuk majd a belső tereinkben.

A divatszínek jönnek-mennek, gyakran szezonról szezonra változnak, így nehéz őket beilleszteni az otthonunkba, ahol inkább a tartósságot, a megszokottságot és a harmóniát keressük. Mégis sokunkban ott van a vágy, hogy a belső tereink mindig frissnek és naprakésznek hassanak. A kérdés csak az: hogyan válasszunk olyan színeket, amelyek nem mennek ki néhány hónap alatt a divatból?

bézs konyha
Megnyugtató mély színek és napos árnyalatok 2026-ban

Pontosan erre kereste a választ a Sherwin-Williams csapata a 2026-os Colormix Trend Forecast összeállításakor. Nem pusztán aktuális trendekben gondolkodtak, hanem olyan árnyalatokat emeltek ki, amelyek hosszabb távon is érvényesek maradnak. Emily Kantz, a márka színmarketing-menedzsere így fogalmazott: „Nem trendek szerint rendeztük a palettákat, hanem szétszedtük a kedvelt tónusokat, és megvizsgáltuk, hogyan változnak a mindennapi használatban. Így születtek meg azok a színcsaládok, amelyek sokoldalúak, tartósak és érzelmi töltetet hordoznak.”

Az eredmény: négy különálló színvilág, amelyek nemcsak 2026-ban, hanem jóval utána is irányt mutathatnak.

Kattints galériánkra, és nézd meg, mely 4 színpaletta uralja majd 2026-ot!

