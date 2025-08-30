Mintákba fulladva: az új otthondekortrend, amit mértékkel mi is kipróbálhatunk

A pattern drenching trend elnevezését nehéz lenne magyarra fordítani, de a lényeg egyszerű: minták minták hátán jelennek meg a legújabb irányzatban.

Az elmúlt években a minimalizmus uralta a lakberendezést: semleges falak, fehér márványfelületek, felhőszínű kanapék és tompa árnyalatokban megjelenő absztrakt képek adták a legtöbb otthon hangulatát. Most azonban egyre többen fordulnak a színesebb, karakteresebb enteriőrök felé. Ezt mutatja a legújabb irányzat, a pattern drenching is, amely újra visszahozza a kontrasztot, a játékosságot és az egyedi személyiséget a terekbe.

Minták minták hátán!

Mit jelent a pattern drenching?

A lényege, hogy többféle mintát és textúrát rétegezünk egymásra egy adott helyiségben – még akkor is, ha elsőre nem tűnnek összeillőnek. Ezt megtehetjük tapétával, szőnyeggel, kárpitokkal, képekkel vagy akár bútorokkal is. Steven Rodel, a Guy Goodfellow kreatív igazgatója szerint ehhez kell egy kis bátorság, de a végeredmény gazdag, eklektikus és teljesen egyedi lesz.

Ez olyan, mint egy zenekar. A mintáknak együtt kell játszaniuk, nem egymás ellen. A cél a harmónia, miközben minden réteg hozzájárul a teljességhez – mondja Rodel.

A szakember szerint érdemes egy nagyobb, domináns mintával indítani – például egy élénk virágmintával –, majd ezt fokozatosan kiegészíteni kisebb, finomabb megoldásokkal.

A helyiségek közül jobb a kisebbekkel kísérletezni először

Hogyan alkalmazzuk otthon?

Ha kedvet kaptunk, kezdjük apróbb dolgokkal. Válasszunk egy mintát, ami közel áll hozzánk, és építsünk rá plédekkel, párnákkal vagy kisebb szőnyegekkel. Ezek könnyen cserélhetők, így nem vállalunk túl nagy kockázatot.

A helyiségek közül szintén jobb a kisebbekkel kísérletezni:

egy vendégszoba, lépcsőforduló vagy padlástér ideális játszótér lehet a kezdetekhez. Ha már magabiztosak vagyunk, áttérhetünk a nappalira, a konyhára vagy az étkezőre, ahol igazán látványos lesz a hatás.

Tippek a sikerhez

Beszéljenek egymással a minták: ha virágmintát választunk, érdemes valahol máshol is visszahozni, vagy pedig egy közös színpalettát használni, hogy koherens legyen az összhatás.

Figyeljünk a kontrasztra : a harsány minták nem mutatnak jól hófehér háttér előtt, mert túl éles az ellentét. Jobb választás a melegebb vagy lágyabb tónusú alap, amely barátságosabb hangulatot teremt.

: a harsány minták nem mutatnak jól hófehér háttér előtt, mert túl éles az ellentét. Jobb választás a melegebb vagy lágyabb tónusú alap, amely barátságosabb hangulatot teremt. Meséljünk történetet: a pattern drenching lényege a játékosság és az öröm. Ha a tér rétegezett, gazdag és kellemesen sokszínű, akkor elértük a célt.

