Ez a 4 magyar étterem csatlakozik elsőként a Time Out Market Budapesthez

A történelmi Corvin Áruház első emeletén nyílik meg idén a Time Out Market Budapest, és ezzel új szintre emeli a város gasztronómiai és kulturális élményvilágát. Az egyedi koncepció arra vállalkozik, hogy egy fedél alatt vonultassa fel Budapest és a környező régiók legjavát: a hazai szakácsok és vendéglátók, az izgalmas italok és a színes kulturális programok gondosan válogatott elegye különleges, ugyanakkor közvetlen hangulatú találkozási pontot teremt a megújuló Blaha Lujza téren.

Time Out Market Pécsi György / Time Out Market Budapest

Közel 2500 négyzetméteren, tizenegy díjnyertes és feltörekvő helyi vendéglátó nyújt majd ízelítőt a konyhaművészetéből. Három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely áll a vendégek rendelkezésére, a közösségi asztalok, a nyitott konyhák és az igényes térkialakítás pedig olyan légkört teremt, ahol a családdal, barátokkal vagy akár egyedül érkezők is otthon érezhetik magukat. A Time Out Marketen a válogatott étel- és italkínálat mellett egész évben vibráló kulturális programok érhetők el, ezzel biztosítva a mindenki számára hozzáférhető és megfizethető élményt.

A koncepció a világ első, szakértők által összeállított gasztronómiai és kulturális piactere, amely a város legjobbjait gyűjti egy fedél alá. 2014-ben egy történelmi vásárcsarnokból alakult ki az első Time Out Market Lisszabonban, azóta pedig világszerte tizenegy városban működik – többek között New Yorkban, Montréalban, Dubajban, Barcelonában, Fokvárosban és Oszakában – mindig a helyi értékekre építve. A budapesti egység az első, amely Közép- és Kelet-Európában nyílik meg.

A Time Out Market Budapest a renovált Corvin Palace első emeletén kapott helyet, a város Palotanegyedében. Az eredetileg 1926-ban megnyílt épület teljes felújításon esett át 2021 és 2023 tavasza között, ötvözve történelmi báját a modern szabványokkal.

A Time Out Market indulását kísérő kampány a Palotanegyed múltját, jelenét és jövőjét formáló helyi tehetségeket állítja reflektorfénybe

A kampány célja, hogy hitelesen mutassa be a Palotanegyed egyedi kulturális és gasztronómiai örökségét. Ennek a gazdag múltból fakadó szellemiségnek a jegyében született meg a Time Out Market Budapest indulásának koncepciója, amely olyan ikonikus magyar alakokat idéz, mint Blaha Lujza, Jászai Mari, Krúdy Gyula, Jókai Mór, és Dreher Antal. Ezen ikonikus történelmi alakok amellett, hogy nevet adnak a környék utcáinak és tereinek, továbbörökítik azt a pezsgő életet és sokszínűséget, amely ma is jellemzi a Palotanegyedet. Ez az örökség inspirálja a helyszín megújulását és a hozzá kapcsolódó gasztronómiai élményeket is.

A helyi kedvencek és a feltörekvő tehetségek egyaránt képviseltetik magukat a Time Out Market Budapest első négy kiváló séfjei és étteremtulajdonosai között, akiket ma mutattak be a közönségnek. A nyitásig hátralévő időszakban további vendéglátók, valamint kulturális programok részletei is ki fognak derülni:

Az Anyukám Mondta olasz konyhája évtizedes szenvedéllyel és családi hagyományokkal tölti meg a tányérokat

Az encsi Anyukám Mondta immár harminc éve meghatározó szereplője a hazai gasztronómiának, most először pedig Budapesten is állandó otthonra talált, méghozzá a Time Out Marketben. A Dudás testvérek, Szabolcs és Szilárd, éttermükben az olasz konyha ízeit a magyar vendégszeretet melegével ötvözik. A Margherita DOP pizzától a pármai sonkás, burratás focacciáig minden fogás mögött gondosan válogatott alapanyagok, házi készítésű pizzatészták és egy különleges családi történet áll.

A Time Out Market Budapest induló kampányában az Anyukám Mondta mellé Blaha Lujza társul, mint ikonikus, inspiráló alak. „A nemzet csalogányaként” ismert színésznő és énekesnő egykor karizmájával és szívével vált korának kiemelkedő személyévé. A vendéglátóhely és a művésznő képzeletbeli találkozása olyan tehetséget képvisel, amely őszinte és lélekből fakad – akár a színpadon, akár az asztalnál.

Anyukám Mondta Pécsi György / Time Out Market Budapest

A Pingrumba a Közel-Kelet csábító ízeivel tölti meg a Time Out Marketet

A Pingrumba csapata utazásaikból merít inspirációt. Az étterem kiindulópontja a közel-keleti és észak-afrikai ízvilág volt, onnan továbbindulva pedig bejárták a Kaukázus vidékét, eljutottak Indiáig, és még azon is túl - Kairótól Kalkuttáig. A Time Out Marketen többek között olyan friss zöldségekből és minőségi húsokból készített grillezett fogásokat mutatnak be, amelyeket megoszthatnak és együtt élvezhetnek a vendégek. A menü a felfedezett ízek és hangulatok esszenciáját hozza el élénk fűszerekkel, Budapest egyik legkedveltebb hummuszával és sok grillen készült egészséges fogással, amik között a húsevők, a vegetáriánusok, a vegánok és más diétákat követők is hamar megtalálják majd kedvenceiket.

A kampányban a Pingrumba múzsája Jászai Mari, az elszánt és szenvedélyes színésznő, akinek ereje és karaktere jól illik az étterem színes és lendületes világához. Ahogyan ő mindig teljes odaadással állt színpadra, úgy épül a Pingrumba konyhája is merész, hiteles ízekre és közösségi hangulatra.

Pingrumba Pécsi György / Time Out Market Budapest

A 101 Bistro Tajvan komplex ízvilágát értelmezi újra az egyedi fogásokért

Tajpej vibráló bisztró kultúrája ihlette a 101 Bistrót, amely merész, újhullámos tajvani ízeket hoz Budapest szívébe. Az étterem egyaránt merít a kínai, japán és a nyugati kulináris hagyományokból, miközben hű marad a tajvani szezonalitás és komplexitás filozófiájához. Igazán egyedivé teszi az éttermet ahogyan a globális ízeket magyar alapanyagok felhasználásával értelmezi újra, minden ételt a helyi ízléshez igazítva, miközben megőrzi autentikus szellemét. Az étterem a Time Out Marketre a „101 Bistro Kedvencek” menüjét hozza el, amely olyan kedvelt signature ételekre épül, mint a fűszeres Szecsuáni Spenót és a puha Shoupa Csirke, amelyek régóta a vendégek kedvencei.

101 Bistro Pécsi György / Time Out Market Budapest

Ez a kreativitás teszi a 101 Bistrót remek párossá azzal a történelmi múzsával, aki élénk fantáziájáról, kifinomult ízléséről és a kulináris örömök iránti elismeréséről volt ismert: Jókai Mór, a sokoldalú 19. századi író.

A Szaletly küldetése hogy közelebb hozza a kortárs magyar konyha ízeit a város ínyenceihez

A vendéglő hitvallása a gasztronómiai hagyományok tiszteletére épül. Bernát Dániel séf gondosan megalkotott fogásai közül elérhetők lesznek olyan közönségkedvencek, mint a rakott krumpli, a mákos guba vagy a gulyásleves. A klasszikus, otthonról hozott ízek szezonális és minőségi alapanyagokkal, modern megközelítéssel kerülnek a tányérokra.

A Szaletly Krúdy Gyula alakján keresztül idézi meg a magyar polgári étkezések hangulatát és a kávéházi élet pillanatképeit. Az étterem szemlélete és a gasztronómiai hagyományok tisztelete mind hozzájárul ahhoz, hogy életre keltsék Krúdy egykori világát.

Szaletly Pécsi György / Time Out Market Budapest

A Dreher Tanksör a hagyományokat idézi meg pasztőrözés nélküli sörével

A Dreher név szorosan kötődik a magyar sörkultúrához. Több mint 170 évnyi sörfőző hagyománnyal a Dreher mindig a minőségre és az innovációra törekedett. A Time Out Market Budapestben a látogatók friss, pasztőrözés nélküli sört kóstolhatnak, amely tele van karakterrel, és ami egyszerre idézi meg a hagyományt és Dreher Antal úttörő szellemét, aki a 19. században hozott új színt a magyar sörgyártásba.

Borsos Gergely, a Time Out Market Budapest ügyvezető igazgatója elmondta:

„A Time Out Market célja, hogy bemutassa Budapest és 3 magyar régió legizgalmasabb gasztronómiai oldalát. Ennek szellemében jártuk végig a várost és környékét, hogy olyan helyeket találjunk, ahol valódi érték születik, és ahol a karakteres konyha, a szenvedéllyel dolgozó séfek és az egyedi ízek találkoznak. Az így összeállított válogatás a hazai gasztronómia sokszínűségét és kreativitását tükrözi, és olyan élményt kínál, amely a budapestieket és az ide látogatókat egyaránt megszólítja.

Olyan séfek és étteremtulajdonosok csatlakoznak, akik nemcsak szakmailag elismertek, hanem a közönség kedvencei is. Egyedi stílusukkal és karakteres konyhájukon keresztül formálják a hely gasztronómiai világát. Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a már jól ismert és népszerű vendéglátók mellett a tehetséges, feltörekvő szereplőknek is lehetőséget biztosítsunk a bemutatkozásra, ezzel is gazdagítva a kínálatot.

Izgatottan várjuk, hogy az idén megnyissa kapuit a budapesti helyszín a megújult Corvin Palace épületében, a Blaha Lujza téren. Ez az ikonikus környezet remek terepet ad arra, hogy a gasztronómia és a kultúra egy közös élménnyé váljon, és a vendégek felfedezhessék Budapest pezsgő, sokszínű világát.”

A Time Out Market Budapestről

A Time Out Market Budapest a Blaha Lujza téren található, ikonikus Corvin Áruház első emeletén kapott helyet – abban a történelmi áruházban, amely 1926-ban nyitotta meg kapuit Európa egyik első bevásárlóközpontjaként, és amely nemrégiben eredeti neoklasszicista pompájában újult meg. A közel 2500 négyzetméteres térben 11 konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. A Time Out Market Budapestben a főváros és a vidék legjobb éttermei és séfjei, egy fedél alatt várják vendégeiket.

A Time Out Market a világ első, kifinomult válogatással megalkotott gasztronómiai és kulturális piaca, amely egy tető alatt gyűjti össze egy város legjavát: a legjobb séfeket, éttermeket, italokat és kulturális élményeket. A díjnyertes séfektől az autentikus, helyi kedvencekig, élő zenétől a kortárs művészeti installációkig – a Time Out Market a város szellemiségét és kreativitását ünnepli. Az első Time Out Market 2014-ben nyílt meg Lisszabonban, és rövid időn belül a város egyik legnépszerűbb célpontjává vált. A sikeres lisszaboni nyitást további piacok követték: jelenleg tizenegy városban működik Time Out Market, köztük New Yorkban, Montrealban, Dubajban, Fokvárosban és Oszakában, továbbá számos új helyszín van készülőben, több városban pedig már előrehaladott tárgyalások folynak. Mindegyik helyszínen ugyanaz az elv érvényesül: a város legjobb gasztronómiai és kulturális élményeinek gondosan válogatott kínálata, egy fedél alatt.

A Time Out Market a Time Out Group PLC (AIM: TMO) része – a globális márka célja, hogy inspirálja és lehetővé tegye az emberek számára, hogy megtapasztalják a város legjavát a Time Out Media és a Time Out Market révén. A Time Out 1968-ban indult Londonban azzal a küldetéssel, hogy segítsen felfedezni és összefogni az újonnan kibontakozó városi kultúrákat – mára az egyetlen globális márkává vált, amely kifejezetten a városi életre fókuszál. Helyi szakértők több mint 50 ország több mint 350 városában készítenek tartalmat arról, hogy mit érdemes csinálni, megnézni és megkóstolni – mindezt egyedülálló, digitális és fizikai csatornákon átívelő platformmodellen keresztül.

További információkért látogass el weboldalunkra!

Friss hírekért pedig keresd fel sajtóirodánkat, és kövess minket Instagramon, TikTokon és Facebookon: @timeoutmarketbudapest