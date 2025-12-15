Életmód

2025.12.15.

Étkészletet hívtak vissza: ha ilyet vettél, ne add a gyereknek

Gyermek étkészleteket hívtak vissza, mert helytelen információk kerültek feltüntetésre a termékeken, így többek közt mikrohullámú sütőbe sem tehetők biztonsággal.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése: Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ

  • Tétel azonosító: RPSET01
  • Vonalkód: EAN: 5055071785450

A termékek megnevezése: Étkészlet Unikornis Varázslat

  • Tétel azonosító: RPSET03
  • Vonalkód: EAN: 5055071785474
  • Finn kereskedő: Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o.
  • Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/

Termékvisszahívás oka: nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.

Forrásunk volt.

