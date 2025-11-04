Életmód

Termékvisszahívás! Baktériummal fertőzött a SPAR hűtött terméke

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

