Termékvisszahívás! Baktériummal fertőzött a SPAR hűtött terméke

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
- Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
- Tételazonosító: LOT20112025
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
