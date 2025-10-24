Életmód

2025.10.24.

Így teleltesd a golgotavirágot: 3 egyszerű módszer, hogy tavasszal is virágba boruljon

A golgotavirág télen sem veszti el szépségét, ha okosan telelteted. Mutatjuk, melyik módszerrel marad egészséges, és hogyan lesz tavasszal ismét virágoktól roskadozó.

A golgotavirág nyáron igazi trópusi hangulatot varázsol a kertbe vagy az erkélyre. Amikor azonban megérkezik a hideg, a levelei sárgulni, hullani kezdenek, sőt, gyakran teljesen „összeesik”. Sokan ilyenkor azt hiszik, elpusztult – pedig csak téli pihenőre készül. Ha most megfelelően bánsz vele, tavasszal újra életre kel, és nyáron bőséges virágzással hálálja meg a gondoskodást.

Bevitel előtt

Teleltetés előtt vágd vissza a hosszú indákat, zuhanyoztasd le, és ellenőrizd, nincs-e rajta kártevő. Ezután fokozatosan szoktasd a benti hőmérséklethez, hogy ne sokkolja a hirtelen váltás.

Tavaszi ébredés

Tavasszal ne siesd el a kiültetést. Először félárnyékos, szélvédett helyre tedd, majd fokozatosan szoktasd vissza a napfényhez. Friss föld, óvatos tápoldatozás és hamarosan megjelennek az első virágok.

Gyakori gondok, gyors megoldások

  • Hulló levelek: természetes pihenés jele.
  • Barnuló szélek: túlöntözés vagy száraz levegő.
  • Halvány hajtások: fényhiány – tedd világosabb helyre.
  • Pókhálós levelek: takácsatka – zuhanyoztatás segít.

A golgotavirág teleltetése nem bonyolult, csak következetességet igényel. Ha megkapja, amit szeret, tavasszal újra buja, virágzó dísze lesz a kertnek vagy az erkélynek.

Forrásunk volt.

