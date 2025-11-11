Számos tejföl eltűnhet a boltok polcairól: a kormány komoly szigorítást vezetne be

Társadalmi vitára bocsátották Magyarország kormánya honlapján a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó rendelkezéseit. A módosítást az Agrárminisztérium kezdeményezte - derül ki az agrarszektor.hu cikkéből. A tervezettel kapcsolatos meglátásokat november 18-ig lehet elküldeni a tarsadalmiegyeztetes@am.gov.hu email címre.

Jelentősen átalakítaná a kormány, mit lehet a jövőben tejfölnek nevezni

A közzétett módosítás alapján a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet tejtermékekről szóló előírásának (13. melléklet) ezentúl úgy szabályozná a tejföl megnevezését.

Eszerint a tejfölnek megfelelő számú tejsavbaktériumot tartalmazó élőflórával kell rendelkeznie, így az utóhőkezelésen átesett tejfölt nem lehet „tejföl”-nek nevezni.

Utóbbiak a módosítás elfogadása esetén az „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” nevet viselnék. A tervezet egyéb rendelkezései az élelmiszer-adalékanyagok tekintetében fogalmaznak meg módosításokat, amelyek az egyértelműsítést szolgálják.

Az új rendelkezések célja, hogy az elnevezések szigorítása révén a vásárlók pontosabb tájékoztatást kapjanak a tejtermékek minőségét illetően, továbbá, hogy egyértelműsítsék a különböző tejtermék-elnevezések milyen jellegű és minőségű árut takarnak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tejföl néven csak az élőflórás termékek kerülhetnének forgalomba, így a fogyasztók egyszerűbben beazonosíthatják ezeket a magasabb minőségű termékeket vásárlás során.

Amennyiben elfogadják, a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

