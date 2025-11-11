Gasztro

2025.11.11.

Számos tejföl eltűnhet a boltok polcairól: a kormány komoly szigorítást vezetne be

Nosalty profilképe Nosalty

A kormány módosítaná a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó rendelkezéseit.

Társadalmi vitára bocsátották Magyarország kormánya honlapján a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó rendelkezéseit. A módosítást az Agrárminisztérium kezdeményezte - derül ki az agrarszektor.hu cikkéből. A tervezettel kapcsolatos meglátásokat november 18-ig lehet elküldeni a tarsadalmiegyeztetes@am.gov.hu email címre.  

Tejföl egy kék tálban
Jelentősen átalakítaná a kormány, mit lehet a jövőben tejfölnek nevezni

A közzétett módosítás alapján a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet tejtermékekről szóló előírásának (13. melléklet) ezentúl úgy szabályozná a tejföl megnevezését.

Eszerint a tejfölnek megfelelő számú tejsavbaktériumot tartalmazó élőflórával kell rendelkeznie, így az utóhőkezelésen átesett tejfölt nem lehet „tejföl”-nek nevezni.   

Utóbbiak a módosítás elfogadása esetén az „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítmény” nevet viselnék. A tervezet egyéb rendelkezései az élelmiszer-adalékanyagok tekintetében fogalmaznak meg módosításokat, amelyek az egyértelműsítést szolgálják. 

Az új rendelkezések célja, hogy az elnevezések szigorítása révén a vásárlók pontosabb tájékoztatást kapjanak a tejtermékek minőségét illetően, továbbá, hogy egyértelműsítsék a különböző tejtermék-elnevezések milyen jellegű és minőségű árut takarnak.  

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tejföl néven csak az élőflórás termékek kerülhetnének forgalomba, így a fogyasztók egyszerűbben beazonosíthatják ezeket a magasabb minőségű termékeket vásárlás során.  

Amennyiben elfogadják, a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.  

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

almaleves

Ünnepi almaleves

Egy egyszerű leves, ami a hozzáadott fűszerektől és a gránátalmától válik alkalomhoz illő, egészséges finomsággá. A bodzacukrot tavasszal bodzavirágból készítettem, a receptjeim ...

vaníliás kifli

Apró vaníliás kiflik

Ezeket a kis kiflicskéket egy hideg délután sütöttem, amikor jól esett valami házias, egyszerű a finom kávé mellé. Tetejére csak egy kis olvasztott csokoládé került, hogy még ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

ludaskasa
rizses hús

Ludaskása

Soha nem szerettem a ludaskását. Nem is nagyon szerethettem, anyukám soha sem csinált, távoli rokonoknál kóstolva meg...nem tett rám mély benyomást, na. Ha meg a Márton-napi össznépi ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept