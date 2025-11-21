Éttermek, sztárfellépők, izgalmas workshopok – Több mint 100 programmal vár a márciusi TASTE BALATON fesztivál

Vacsora egy evolúcióbiológussal, kovászolás és zöldségfermentáló workshop, grillezés egy sörfőzdében, brunch a tóparton, egyszeri és megismételhetetlen séfkollaborációk és kulturális gasztrokalandok - mindez a kora tavaszi Balaton körül. 2025. március 6-15-ig újra megrendezik a TASTE BALATON fesztivált, ami 10 nap pezsgést, kultúrát és gasztronómiát ígér a Balaton partján.

A szervezők idén is a régió válogatott, egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyeivel fogtak össze. A több mint 20 fő helyszínen nemcsak különleges programokkal, hanem külön erre az eseményre megkomponált “TASTE BALATON menüvel” is készülnek – így ha valaki szeretne belekóstolni az étterem esszenciájába, azt most ilyen frappáns formában is megteheti. A fő helyszínek mellett a TASTE BALATON + kiegészítő helyszíneken (borászatok, kulturális helyszínek, kilátók, pékségek és cukrászdák) további programokkal és “szezonon kívüli” nyitvatartással várnak.

Gilvesy B-üzem fotó: Chripkó Lili

A több mint 100 színes esemény nem lenne teljes sztárfellépők nélkül, érkezik Grecsó Krisztián a Bistro Sparhelt étterembe, Lovasi András és Kollár-Klemencz László a Kalóz Strandbisztróba, Kulka János, Szirtes Tamás és Rakonczay Gábor a Villa Chez Les Amis-ba, és Scherer Péter a Dobosi Borbirtokra. Folytatódik a tudományos vacsorasorozat a veszprémi Oliva Étteremben, a szlovén Kodila étteremmel a Kistücsök Food & Room szervez izgalmas, határokon átívelő gasztroprogramot, és számtalan lehetőség lesz a bevonódásra is: lesz egész napos kovászoskenyér-workshop a Folly Arborétumban, bonbonkészítés a Petrányi Borteraszon, fermentáltzöldség-készítő workshop a Lokal at the Lake étteremben. A Konyhám 365 több izgalmas programmal is készül, részt lehet venni egész napos főzős workshopon Szikra Gabival, a Balatonszentgyörgyi Sörművekkel közösen pedig egy izgalmas pop-up menüt terveznek, sörökhöz komponálva.

Több étterembe érkeznek vendég séfek a Lelkembe Huszár Matyi, a Pörc bisztróban pedig ezúttal a fiatal balatoni séf tehetségeké a terep! Hagyomány, hogy a TASTE BALATON fesztivál első hétvégéje a nőnapot is ünnepli: a Casa Christa reggeli jógával és brunch-csal, a Reed Bistro exkluzív divatbemutatóval, stílustippekkel és finom falatokkal vár, a Kalóz Strandbisztróban pedig izgalmas női témák kerülnek megvitatásra prosecco kíséretében.

Ezúttal is lesz több gasztrotörténeti esemény, a Port Hotel & Étterem a Balaton klasszikus ételeit idézi meg dr. Huszár Mihály helytörténésszel, a Borbarátok pedig a badacsonyi művészeket mutatja be egy borvacsora keretében.

Megmozdult a régió

Az elmúlt évek megmutatták, hogy nagy az igény a Balaton gasztokulturális arcára, és örömmel tapasztaltuk, milyen sokan jelentkeztek a programokra vendéglátói és vendégoldalról is! Megindult az érdeklődés a külföldi partnerek részéről is, egyre több olyan étterem és borászat van, akik örömmel mutatkoznak be vendégként a fesztiválon. Ezek a programok és partnerek pedig azokat az utazókat mozgatják meg, akiknek egész évben szeretnénk a Balatont kínálni!” - hangsúlyozza Csapody Balázs, a Kistücsök Food & Room tulajdonosa, és a fesztivál egyik megálmodója.

Villa Kabala fotó: Chripkó Lili

Személyre szabott élmények

“Ez egy olyan fesztivál, amit mindenki magának állíthat össze. Például egy brunch után jöhet egy jóízű biciklizés, kiállítás, majd egy pohár bor és mondjuk egy izgalmas séfkollaboráció vacsorára – idén is nehéz lesz választani a programok között! A TASTE BALATON középpontjában a vendéglátók állnak, akiknek lehetőségük van a saját helyszínükön, egy nyugodtabb időszakban, extra programokkal is megmutatni magukat. Kedvenceim azok az események, ahol az éttermek egy-egy régóta dédelgetett ötletet valósítanak meg, illetve azok a programok, ahol a vendégek a kulisszák mögé is betekintést nyerhetnek” – mondja Budavári Dóra szervező, alapító.

Több mint 100 program

"Óriási öröm számunkra, hogy az eseménynek már szinte kialakult törzsközönsége van, akik készülnek a márciusra, hiszen tudják, milyen színvonalas programokkal várja őket a fesztivál. Sokan az ország távoli csücskéből vagy éppen külföldről érkeznek egy-egy szuper programra. Az éttermek is lelkesen csatlakoznak újra és és újra a kezdeményezéshez, az eseményekbe pedig szívüket és lelküket beleteszik.

Hatalmas munka, de egyben óriási öröm is egy ilyen nagy fesztivál szervezése, fantasztikus érzés, hogy összefognak a régió legjobb éttermei, és élettel tudjuk megtölteni március elején a Balatont - mondja Kalas Györgyi, a fesztivál egyik alapítója és programigazgatója.

TASTE BALATON + még több helyszínnel

2026 márciusában harmincöt kiegészítő helyszín csatlakozik a fesztiválhoz – helyi borászatok, hangulatos vendéglátóhelyek, interaktív kiállítóterek és kiemelt turisztikai attrakciók közül szemezgethetünk. Ezek a helyek a fesztivál két hétvégéje alatt biztosan nyitva tartanak, sőt, sokan programmal is készülnek. Lesz természetjáró túra, irodalmi est, csillagles a Balatoni Csillagvizsgálóban, pizzakészítő workshop, megismerkedhetünk a családi pincészetek történeteivel, és változatos, vacsorával kísért borkóstolók közül is válogathatunk.

Casa Christa fotó: Mudra László

Balatoni borászok a Taste Balatonon

“2026-ban még nagyobb hangsúlyt fektetünk a borászatok bevonására, a régió vezető pincészetei aktívan bekapcsolódnak a fesztivál programjaiba, legyen szó kóstolókról, borvacsorákról vagy napközbeni borkalandokról. A cél, hogy a vendégek ne csupán a kóstoláson keresztül kerüljenek kapcsolatba a helyi borokkal, hanem azok történetét, a mögöttes tájat és a személyes kapcsolatokat is megismerhessék. Tervezünk tematikus sorozatot is a borok ajánlására, aminek mentén a látogatók szó szerint körbekóstolhatják a tavat. A borászatokkal közös programok túlmutatnak a turizmuson. Erősítik a magyar bor pozicionálását, edukálják a látogatóközönségünket, és segítik a balatoni borvidék márkaépítését. Mindez egy olyan régiós összefogást tükröz, ahol a bor nem kiegészítő, hanem központi élmény.

A borászok, vendéglátók és kulturális szereplők együtt mutatják meg, miért van helye a Balatonnak Európa gasztrotérképén, egész éven át - mondja Csapody Bence.

Tekerj és kóstolj!

A VisitBalaton365 és a BalatonBike365 is örömmel állt a kezdeményezés mellé. „Aki az első kettő TASTE BALATON-on ott volt, az már tudja, hogy igazán nem lehet mondani, hogy tavasszal a Balatonon nem történik semmi! Nagy kedvencem ez a fesztivál, mert nemcsak egy gasztronómiai program, hanem bevonva akár a művészeteket, kultúrát, minden program komplex élményt ad. A régiót elektromos bringával felfedezni ráadásul ősszel és tavasszal a legjobb!” – fogalmaz Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője.