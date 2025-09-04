Életmód

2025.09.04.

Ez a tárolási hiba hamar tönkreteheti a tapadásmentes serpenyődet

Szász Nóri

Ahogy minden konyhai eszköz, a tapadásmentes serpenyők is különleges bánásmódot igényelnek, hogy hosszú életűek legyenek. Ezzel a tárolási hibával azonban hamar tönkreteheted a tapadásmentes serpenyődet.

A tapadásmentes serpenyők megkönnyítik a főzést, azonban különleges bánásmódot igényelnek, mivel rendkívül érzékeny a felületük. Ha ez megsérül, ajánlatos mielőbb lecserélni őket. Többféle óvintézkedést is tehetsz annak érdekében, hogy meghosszabbítsd a tapadásmentes serpenyőd élettartamát, például nem használsz rajtuk fém evőeszközöket és erős súrolószereket, de a tárolásra is érdemes figyelmet fordítani. Van ugyanis egy tárolási hiba, amivel hamar tönkreteheted a tapadásmentes serpenyődet.  

Tükörtojás serpenyőben
Ne használj teflonon fém evőeszközöket és erős súrolószereket!

Miért kell fokozottan odafigyelni a tapadásmentes serpenyők tárolására? 

Idővel apró karcolások jelenhetnek meg a tapadásmentes serpenyőkön a használat következtében. Ezek még nem jelentenek valószínűleg egészségügyi kockázatot, de a bevonat darabkái így is összekeveredhetnek az étellel, amit érdemes elkerülni. 

A mélyebb karcolások, sérülések azonban már problémásabbak: felfedhetik a serpenyő alapanyagát – ez általában alumínium vagy más fémféle –, ami hatással lehet az étel minőségére, valamint egyenetlen főzést eredményezhet.

A teflon bevonatú daraboknál további kockázatot jelent, hogy ha a sérült felületű serpenyőt túlhevítik, mérgező gázok keletkezhetnek, amelyek ártalmasak az egészségre.  

Általánosságban elmondható, hogy a mai tapadásmentes serpenyők már biztonságosabbak, azonban továbbra is fontos, hogy a megfelelő hőmérsékleten használják azokat. 

Serpenyők és edények fiókban
Tárolásnál tegyél papírtörlőt a tapadásmentes serpenyők közé

Hogyan védheted meg a tapadásmentes edényeket tárolás közben? 

Ha igazán maximalista vagy, akkor a tapadásmentes serpenyőket - minden más főzőedényhez hasonlóan - függőlegesen tárold, úgy, hogy egyáltalán nem érnek egymáshoz. 

Tehát, soha ne pakold őket egymásra, kivéve, ha megfogadod a következő tippet:

  • fogj egy papírtörlőt vagy konyharuhát
  • helyezd a tapadásmentes serpenyő felületére, hogy megvédje azt
  • így már nyugodtan egymásra halmozhatod a serpenyőket, biztosan nem fogják összekarcolni egymást

Arra azonban ügyelj, hogy olyan méretű papírtörlőt vagy konyharuhát használj, amely teljesen beborítja a serpenyő felszínét. 

Forrásunk volt. 

