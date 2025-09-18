Végleg bezár Szombathely egyik kedvenc vendéglője

Több mint 20 év után búcsúzik Szombathely egyik legkedveltebb, régóta üzemelő vendéglője és szállodája.

Több mint két évtizedes működés után bezár a szombathelyi Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája. A helyet már egy ingatlanoldalon is hirdetik.

Szombathely egyik kedvenc vendéglője végleg bezár: már árulják is az ingatlant forrás

A vendéglő és szálloda 1999-ben kezdte meg működését, és nemcsak szállásadóhelyként működött, hanem különböző rendezvényeknek, például konferenciáknak, esküvőknek, tréningeknek, üzleti és családi ebédeknek adott otthont. Kínálatát házias ételek jellemezték, így nem véletlen, hogy nem csak a helyiek kedvelték a vendéglőt.

Ezúton sajnálattal tájékoztatjuk önöket, hogy a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszas megfontolás és egy nagyon nehéz, fájdalmas döntés után 2025. október 19-én, vasárnap bezárja a kapuit – írják Facebook-bejegyzésükben.

Receptajánló:

A vendéglőt már árulják is egy ingatlanoldalon 265 millió forintért, amiben a teljes felszerelés és berendezés beletartozik. Így akár az is elképzelhető, hogy a következő tulajdonos hasonló profillal üzemelteti tovább a helyet.

Címlapkép.

Forrásunk volt.