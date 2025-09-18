Gasztro

2025.09.18.

Végleg bezár Szombathely egyik kedvenc vendéglője

Nosalty profilképe Nosalty

Több mint 20 év után búcsúzik Szombathely egyik legkedveltebb, régóta üzemelő vendéglője és szállodája.

Több mint két évtizedes működés után bezár a szombathelyi Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája. A helyet már egy ingatlanoldalon is hirdetik.

Szombathely egyik kedvenc vendéglője végleg bezár: már árulják is az ingatlant
forrás

A vendéglő és szálloda 1999-ben kezdte meg működését, és nemcsak szállásadóhelyként működött, hanem különböző rendezvényeknek, például konferenciáknak, esküvőknek, tréningeknek, üzleti és családi ebédeknek adott otthont. Kínálatát házias ételek jellemezték, így nem véletlen, hogy nem csak a helyiek kedvelték a vendéglőt.

Ezúton sajnálattal tájékoztatjuk önöket, hogy a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszas megfontolás és egy nagyon nehéz, fájdalmas döntés után 2025. október 19-én, vasárnap bezárja a kapuit

– írják Facebook-bejegyzésükben.

Receptajánló:

A vendéglőt már árulják is egy ingatlanoldalon 265 millió forintért, amiben a teljes felszerelés és berendezés beletartozik. Így akár az is elképzelhető, hogy a következő tulajdonos hasonló profillal üzemelteti tovább a helyet.

Címlapkép.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Utcai árus friss szendvicset készít különféle húsokból, zöldségekből és szószokból
Gasztro

Úgy tűnik, sokkal többet eszünk, ha az elénk tett ételnek...

Egy friss kutatás célja annak feltárása, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek textúrájának megváltoztatása lassíthatja-e az étkezés ütemét, ezáltal mérsékelve az energiabevitelt, és javítva az anyagcsere egészségét. A vizsgálat középpontjában annak megértése áll, hogy az ételek állaga miként járulhat hozzá a túlevés megelőzéséhez.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

turorudi-szelet-turos-kakaos-sutemeny
túrós sütemény

Túrórudiszelet

Kedvenc magyar édességünk minden ízét magába kebelezte ez a krémes, édes süteményszelet. Szerencsére nem tartja meg őket magának, hanem a beléje harapókat kápráztatja a friss túró, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept