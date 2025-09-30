Veszélyben a magyar borvidékek: hektárszámra pusztít ez a szőlővész

Magyarország 22 borvidékéből 15-ben igazoltan felütötte a fejét az úgynevezett aranyszínű sárgaság-fitoplazma, ami rendkívüli károkat okoz a szőlőben. Az Agrárszektor beszámolója szerint most több elemből álló országos akció indul a visszaszorítása érdekében.

Az amerikai kabóca az aranyszínű sárgaságbetegség fő terjesztője, amely mostanra az 56 ezer hektárnyi magyar borvidékből a becslések szerint már több ezret megfertőzött.

Az aranyszínű sárgaság-fitoplazma már szinte az egész országban pusztítja a szőlőt

A betegséget a Nébih információi szerint először 2013-ban igazolták hivatalosan Magyarországon, így már rendelkezésre állnak róla információk, amelyek nem túl kecsegtetőek. Az aranyszínű sárgaság-fitoplazma a megtámadott szőlőtőkét elpusztítja, meggyógyítani azt nem lehet, ráadásul gyorsan terjed, így a fertőzött tőkéket gyökérzetükkel együtt kell megsemmisíteni.

Leginkább azt kell tudomásul venni, hogy semmilyen lehetőségünk nincs a beteg növények gyógyítására - írja a gazdabolt.hu cikke.

Az egyetlen mód a betegség kordában tartására a legfőbb terjesztő, azaz az amerikai szőlőkabóca ellenni fellépéssel lehetséges.

Ugyan már hosszú ideje jelen van Magyarországon a betegség, most kezdett el komolyabb diskurzus kialakulni a témában. Bár hozzá kell tenni, a 444.hu cikkében hivatkozik egy 2016-os a Bor és Piac című szaklap által szervezett kerekasztal-beszélgetés leiratára, amelyből kiderül, hogy a szakértők egy része már akkor súlyosan értékelte a helyzetet. Átfogó intézkedésekre azonban nem került sor.

Jelenleg Magyarország 19 vármegyéjéből 13-ban igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zalában, valamint a Balaton környéki területeken súlyos a helyzet.

Az Agrárszektor cikkében hangsúlyozza, a betegség nem veszélyes az emberre, és a borba sem kerülhet át.

A megoldás a szakértők szerint az összefogás és a közös fellépés lenne. Úgy tűnik, most erre végre sor kerülhet: a kormány által elfogadott akcióprogram célja a fertőzés terjedésének megállítása, a szőlőültetvények védelme és a gazdálkodók támogatása.

Ennek keretében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állít fel, akik országszerte bejárják a szőlőterületeket. A csoportokban növényorvosok, növényvédelmi és szőlész-borász hallgatók, hegybírók és termelők vesznek részt, a helyi növényvédelmi felügyelők vezetésével, a Nébih szakmai koordinálásával. A felderítés – a szemlecsoportok munkája mellett – légi úton, drónok bevetésével is zajlik majd - írja az Agrárszektor.

Ezen felül a Nébih mobil laborautója az érintett helyszíneken végez vizsgálatokat, a fertőzés jelenlétét ugyanis csak laborvizsgálattal lehet igazolni.

Az amerikai szőlőkabóca lárvái május végén, június elején kelnek ki, így ebben az időszakban lehet a leghatékonyabban védekezni a betegség ellen, de a szüretet követően is lehet tenni a szőlőkabóca populációjának gyérítése érdekében. Az országos növényvédőszeres program részeként a legsúlyosabban érintett területeken légi permetezést alkalmaznak védekezés gyanánt.

