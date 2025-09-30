Család

2025.09.30.

Veszélyben a magyar borvidékek: hektárszámra pusztít ez a szőlővész

Nosalty profilképe Nosalty

Magyarország 22 borvidékéből 15-ben igazoltan felütötte a fejét az úgynevezett aranyszínű sárgaság-fitoplazma, ami rendkívüli károkat okoz a szőlőben. Az Agrárszektor beszámolója szerint most több elemből álló országos akció indul a visszaszorítása érdekében.

Az amerikai kabóca az aranyszínű sárgaságbetegség fő terjesztője, amely mostanra az 56 ezer hektárnyi magyar borvidékből a becslések szerint már több ezret megfertőzött.  

Sárga és kék szőlő egy fa dézsában
Az aranyszínű sárgaság-fitoplazma már szinte az egész országban pusztítja a szőlőt

A betegséget a Nébih információi szerint először 2013-ban igazolták hivatalosan Magyarországon, így már rendelkezésre állnak róla információk, amelyek nem túl kecsegtetőek. Az aranyszínű sárgaság-fitoplazma a megtámadott szőlőtőkét elpusztítja, meggyógyítani azt nem lehet, ráadásul gyorsan terjed, így a fertőzött tőkéket gyökérzetükkel együtt kell megsemmisíteni.  

Leginkább azt kell tudomásul venni, hogy semmilyen lehetőségünk nincs a beteg növények gyógyítására

- írja a gazdabolt.hu cikke

Az egyetlen mód a betegség kordában tartására a legfőbb terjesztő, azaz az amerikai szőlőkabóca ellenni fellépéssel lehetséges. 

Ugyan már hosszú ideje jelen van Magyarországon a betegség, most kezdett el komolyabb diskurzus kialakulni a témában. Bár hozzá kell tenni, a 444.hu cikkében hivatkozik egy 2016-os a Bor és Piac című szaklap által szervezett kerekasztal-beszélgetés leiratára, amelyből kiderül, hogy a szakértők egy része már akkor súlyosan értékelte a helyzetet. Átfogó intézkedésekre azonban nem került sor.

Jelenleg Magyarország 19 vármegyéjéből 13-ban igazoltan jelen van a kórokozó, különösen Zalában, valamint a Balaton környéki területeken súlyos a helyzet.

Az Agrárszektor cikkében hangsúlyozza, a betegség nem veszélyes az emberre, és a borba sem kerülhet át.  

A megoldás a szakértők szerint az összefogás és a közös fellépés lenne. Úgy tűnik, most erre végre sor kerülhet: a kormány által elfogadott akcióprogram célja a fertőzés terjedésének megállítása, a szőlőültetvények védelme és a gazdálkodók támogatása.  

Ennek keretében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állít fel, akik országszerte bejárják a szőlőterületeket. A csoportokban növényorvosok, növényvédelmi és szőlész-borász hallgatók, hegybírók és termelők vesznek részt, a helyi növényvédelmi felügyelők vezetésével, a Nébih szakmai koordinálásával. A felderítés – a szemlecsoportok munkája mellett – légi úton, drónok bevetésével is zajlik majd

- írja az Agrárszektor.  

Ezen felül a Nébih mobil laborautója az érintett helyszíneken végez vizsgálatokat, a fertőzés jelenlétét ugyanis csak laborvizsgálattal lehet igazolni.  

Az amerikai szőlőkabóca lárvái május végén, június elején kelnek ki, így ebben az időszakban lehet a leghatékonyabban védekezni a betegség ellen, de a szüretet követően is lehet tenni a szőlőkabóca populációjának gyérítése érdekében. Az országos növényvédőszeres program részeként a legsúlyosabban érintett területeken légi permetezést alkalmaznak védekezés gyanánt. 

Forrásunk volt. 

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

aranygaluska

Nagyon vajas aranygaluska

Pihe-puha, szaftos kelttészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kávé
Család

Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary. A nagytétényi Shell töltőállomáson tartott esemény házigazdája Mautner Zsófi, gasztroblogger-műsorvezető volt, aki a töltőállomáson kitelepült Shell Café Foodtruckban kávéalapú desszertvariációkat készített, reflektorfénybe helyezve ezzel az alapanyagot.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept