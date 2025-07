Az újrahasznosított eljárások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, legyen szó a konyháról, a fürdőről vagy éppen a háztartás bármely részéről. A kertészkedés és a szobanövény-nevelés során is jól jön egy-egy új praktika, mely nemcsak esztétikai célt szolgál, hanem gyakorlati haszna is van.

A parafa dugó egy olyan újrahasznosítható eszköz, ami dekor gyanánt is szolgálhat, de ha a szobanövényeid földjébe helyezed, akkor több jótékony hatása is van. Már mutatjuk is, miért szeretik a szobanövények a parafa dugót!

Több oka is van, miért jó a szobanövényeknek, ha parafa dugót teszel a földjükbe

Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a parafa dugó a szobanövény földjébe kerüljön, pedig ez nemcsak mutatós lehet, hanem a növények is hálásak lesznek érte.

A természetes parafa segít szabályozni a páratartalmat, javítja a talaj oxigénellátását, és elősegíti a felesleges víz elvezetését, amivel megelőzhetjük a gyökérrothadás kialakulását.

Mindemellett ráadásul bizonyos talajrovarok ellen is védi a növényt, akár egészben, akár összetörve, a földbe helyezve.

Hogyan használd a parafa dugót a virágcserépben?

Hagyhatod egészben, de akár feldarabolva is a növény földjébe keverheted a parafa dugót.

Egy másik megoldás, ha még a növény ültetése előtt a cserép aljába szórod a dugókat, így a vízelvezetésében vesznek részt aktívan.

Ha kerti növények esetében vetjük be a parafa dugót, akkor a komposztszúnyogok és a csigák ellen is véd.

