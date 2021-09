Ez lesz a legtrendibb szín 2022-ben a lakberendezésben

Bár a múlt héten két Michelin-csillaggal is gazdagodott a magyar gasztronómia világa, a SALT és az Essência by Tiago & Éva sikere mellett egy kevésbé jó hír is érkezett, az ONYX ugyanis mindkét csillagát elvesztette. Niszkács Anna, az Onyx ügyvezető igazgatója az Indexnek mondta el, hogyan érintette az étterem csapatát a veszteség.