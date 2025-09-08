A váratlan összetevő, amitől a paradicsomos tésztaszószod a mennybe megy

Miért vásárolnál bolti tésztaszószt, amikor pikk-pakk elkészítheted a saját házi szószod? Ráadásul, így magad választod meg mi kerülhet bele! Például ez a váratlan összetevő, amitől garantáljuk, hogy a tésztaszószod a mennybe megy. Napi tippünk következik!

Számos módszer létezik a bolti és házi tésztaszósz ízének feljavítására, de az egyik ilyen trükk minden bizonnyal meghökkentő lesz első hallásra. Tudtad, hogy egyes szakácsok kakaóport adnak a tésztaszószhoz? Igen, elég szokatlan, de a kakaó komplexebbé teszi a szószt, és elmélyíti a marhahús és a paradicsom ízét.

A kakaópor enyhén kesernyés, csokoládés íze a sós és édes elemekkel keveredve egy igazán gazdag ízt ad a tésztának. Különösen jól illik húsos szószokhoz, hogy fokozza azok jellegzetes, erőteljes karakterét, és olyan mélyebb ízvilágot teremtsen, amit más összetevőkkel nem lehetne elérni.

Hogyan adj kakaóport a tésztaszószodhoz?

Nincs is ennél egyszerűbb! A szósz elkészítésénél, párolás közben keverd hozzá a kakaóport a többi hozzávalóhoz. Készülj fel, hogy az ízbeli változásokon túl a szósz textúrája kissé sűrűbbé válhat, valamint a színe is valamivel sötétebb lesz.

Tipp A mennyiséget a saját ízlésed szerint állítsd be, de mindenképp érdemes először egy-két teáskanál kakaóporral kezdeni, és ha úgy érzed nem elég, tudsz még tenni a szószba.

Itt azonban nem kell megállnod. Ha tovább extráznád a paradicsomos tésztaszószodat, arra is van lehetőség:

tálald a szószt egy kanál ricottával vagy mascarponéval, mivel ez kiemeli a benne lévő kakaó ízét – ajánlja Billy Parisi, szicíliai származású séf.

A kakaópor különösen hatékony, ha más, umamiban gazdag összetevőkkel, például Worcestershire-szósszal kombinálod. Melegítő fűszerekkel, például fahéjjal és szegfűborssal is jól működik, ha merészebb és rétegzettebb ízt szeretnél elérni.

