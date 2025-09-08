A váratlan összetevő, amitől a paradicsomos tésztaszószod a mennybe megy

Számos módszer létezik a bolti és házi tésztaszósz ízének feljavítására, de az egyik ilyen trükk minden bizonnyal meghökkentő lesz első hallásra. Tudtad, hogy egyes szakácsok kakaóport adnak a tésztaszószhoz? Igen, elég szokatlan, de a kakaó komplexebbé teszi a szószt, és elmélyíti a marhahús és a paradicsom ízét.
A kakaópor enyhén kesernyés, csokoládés íze a sós és édes elemekkel keveredve egy igazán gazdag ízt ad a tésztának. Különösen jól illik húsos szószokhoz, hogy fokozza azok jellegzetes, erőteljes karakterét, és olyan mélyebb ízvilágot teremtsen, amit más összetevőkkel nem lehetne elérni.
Hogyan adj kakaóport a tésztaszószodhoz?
Nincs is ennél egyszerűbb! A szósz elkészítésénél, párolás közben keverd hozzá a kakaóport a többi hozzávalóhoz. Készülj fel, hogy az ízbeli változásokon túl a szósz textúrája kissé sűrűbbé válhat, valamint a színe is valamivel sötétebb lesz.
Tipp
Itt azonban nem kell megállnod. Ha tovább extráznád a paradicsomos tésztaszószodat, arra is van lehetőség:
tálald a szószt egy kanál ricottával vagy mascarponéval, mivel ez kiemeli a benne lévő kakaó ízét– ajánlja Billy Parisi, szicíliai származású séf.
A kakaópor különösen hatékony, ha más, umamiban gazdag összetevőkkel, például Worcestershire-szósszal kombinálod. Melegítő fűszerekkel, például fahéjjal és szegfűborssal is jól működik, ha merészebb és rétegzettebb ízt szeretnél elérni.