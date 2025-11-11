Mindenünk a sólet – 5 budapesti étterem, ahol nem okoznak csalódást

Az időigényes, ízletes, rajongott egytálételek királynője egyértelműen a sólet. Meggyőződésem szerint akkor az igazi, ha valaki elkészíti nekünk, de könnyen előfordulhat, hogy nincs vállalkozó szellem a közelben, és fontos, hogy erre az esetre is fel legyünk készülve. Ezért, most ajánlunk öt budapesti éttermet, ahol a sólet nem okoz csalódást.

Bizonyos ételek elkészítésének azért nem látunk neki otthon, mert egyrészt időigényes, másrészt nem lehet kisadagot készíteni belőlük, és minél kisebb, létszámát tekintve, egy háztartás, annál kevésbé valószínű, hogy olyan fogás kerüljön az asztalra, amit aztán négy-öt napig kell enni. (Tudom, ez alkati kérdés. Van, aki enné, és van, aki nem.) A sólet minden kritériumnak megfelel. A készítés hosszadalmas, bár jó hír, hogyha egyszer betettük a cseréptálat/öntöttvas edényt a sütőbe, már nincs sok dolog vele, és nincs olyan, hogy keveset csinálunk belőle.

Mi is az a sólet? A sólet egyébként a zsidó konyha hagyományos szombati fogása. Az ételt pénteken, még a sábát beállta előtt teszik sütőbe, és az elkövetkező 12-18 órában, ameddig ugye tilos a munka, békésen elvan anélkül, hogy foglalkozni kéne vele, szombatra pedig az egész babos, gerslis, húsos miskulancia csodálatos ebéddé lényegül át.

Sokféle változata létezik, kezdve azzal, hogy ki milyen babbal készíti, hogy marha vagy szárnyas húst tesz-e bele, esetleg mindkettőt, de egy biztos: a sólet is olyan étel, ami attól válik igazán finommá, aki készíti nekünk. Otthonos, házias, testet-lelket melengető komfortétel, mondhatnám úgy is, lelke van. Igyekeztem tehát olyan éttermeket választani, ahol ezt az oldalát is figyelembe veszik.

Rosenstein Vendéglő

Ideérkező külföldi barátaimat rendszerint a Rosensteinbe irányítom, mikor azt kérik, hogy ajánljak nekik éttermet, amit budapesti tartózkodásuk alatt nem érdemes kihagyni. Én a keddi szalontüdő felesküdött híve vagyok, de a pénteki sóletért is megéri betérni hozzájuk, méghozzá időben, mert a napi ajánlat mindig a készlet erejéig tart. Rosensteinék családi sóletja marhaszeggyel, libacombbal és egésztojással készül, és egyetlen falatjában ott sűrűsödik mindaz, amiért ezt a fogást szeretni lehet. Igazi, családi ebédre termett fogás, amit kár lenne kihagyni, úgyhogy aki egy pénteki ebédszünetet valami igazán kellemessel töltene el, és még jól is lakna, az foglaljon asztalt, és élvezze az életet.

Rosenstein sólet Rosenstein Facebook-oldal

Budapest, Mosonyi út 3.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-23.00

Kádár Étkezde

Óriásit dobbant a szívem, amikor tavaly, Kondor Vilmos regényét olvastam, és azt láttam, hogy új(abb) hőse, Nemes Albert detektív betér a Klauzál téri Kádárba ebédelni. Nem csak azért, mert Kondor épp egy általam szeretett és jól ismert környéken vezette keresztül a főhősét, hanem azért is, mert a Kádár fogalom, és akkoriban éppen be volt zárva, szóval még az is jól esett, hogy egy könyv lapjain találkozhattam vele. Ennél boldogabb csak akkor voltam, mikor a Kádár idén újranyitott, és bár helyet kapni valódi kihívás, mégis megéri, már csak az isteni Kádár-féle sóletért is.

Kérhetjük bennefőtt tojással, marhahússal, tarjával, marhanyelvvel vagy épp libacombbal, amelyikre épp gusztusunk támad, szerencsére visszatérhetünk megkóstolni a többi változatot is.

A hangulat picit más, hiszen olyan, mint egyszer volt, sosem lesz, de az ízek a régiek, és talán ez a legfontosabb.

Kádár Étkezde

Budapest, Klauzál tér 9.

Nyitvatartás: kedd-szombat 11.00-17.00

Babka Deli

A Babka Deliben nagyjából mindent szeretek, bundáskenyértől a süteményig, de az, hogy most már egy isteni sóletre is bármikor be lehet ugrani hozzájuk, hiszen beköszöntött a mélyebb, melegebb, laktatóbb ételek szezonja, külön kiemelt kedvenccé teszi őket. Lassan főtt tarkabab, gerslivel, marhanyakkal, füstölt libacombbal, főtt tojással és kovászos kenyérrel. Egy balul elsült napot megment, egy jó napot még jobbá tesz, a hét tökéletes megkoronázása, tényleg csak azt tudom mondani, hogy menjétek, és egyétek ennél jobban és finomabban úgysem kényeztetheti az ember magát.

Babka Deli

Budapest, Pozsonyi út 20.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9.00-19.00, szombat-vasárnap 9.00-18.00

Macesz Bistro

A hetedik kerületi étteremkínálat, hát maradjunk annyiban, hogy színes és gazdag, a különféle nemzetek konyháinak minden létező változata elérhető itt a gyorsétteremtől kezdve a késsel-villával leülős helyekig. A magyaros ízeket a zsidó konyha javával vegyítő Macesz Bistro az utóbbiak közé tartozik, és kacsacombal, főtt tojással készült sólettel várják a vendégeiket hétfőtől vasárnapig. Semmi faxni, nagy újragondolás, csűrés-csavarás. A sólet maga, ahogy és amiért szeretjük. Az igazán elszántak kérhetnek utána egy flódnit is akár, baj nem lehet belőle.

Macesz sólet Macesz Facebook-oldal

Macesz Bistro

Budapest, Dob utca 26.

Nyitvatartás: hétfő–szerda és vasárnap: 12:00–16:00 és 17:30–23:00, csütörtök–szombat: 12:00–16:00 és 17:30–24:00

Hanna Glatt Kosher Restaurant

A Hanna egy tradicionális kóser étterem, a Kazinczy utcai zsinagógánál, ahol, külön foglalás mellett, szeretettel várnak mindenkit sábáti vacsorára pénteken, vagy ebédre szombaton. Utóbbi menüje ötvözi a könnyedebb és most meglehetősen népszerű zöldséges-salátás mediterrán fogásokat, és a házias ízeket, így a marhából készült sólet is megtalálható az ünnepi étlapon. Autentikus élményét nem érdemes máshol keresni.

Hanna Glatt Kosher Restaurant

Budapest, Kazinczy utca 29.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 12.00-22.30 , péntek 10.00-14.00