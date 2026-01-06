Család

2026.01.06.

Figyelem, ha ezzel sózzuk a járdát, annak jogi következményei lehetnek

Nosalty profilképe Nosalty

Sokan rutinszerűen nyúlnak az útszóró sóhoz télen, pedig kevesen tudják: a járdákon való használata nemcsak környezetkárosító, hanem jogszabályba is ütközik.

Budapesten tapasztalható aktuális havazás kapcsán Bardóczi Sándor, a főváros főtájépítésze a közösségimédia-felületeken arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a közterületi járdák síkosságmentesítésére nem alkalmazható a hagyományos útszóró só.

Figyelem: tilos útszóró sót használni járdán – Jogi következményei is lehetnek

Hangsúlyozta: a belterületi közterületekre vonatkozó kormányrendelet értelmében — az úttest kivételével — olyan szer használata engedélyezett, amely nem veszélyezteti a környezetében lévő fás szárú növények egészségét. A nátrium-klorid alapú útszóró só nem felel meg ennek a feltételnek, ezért használata a járdákon szabálysértést jelent.

A főtájépítész rámutatott, hogy a sózási gyakorlatnak súlyos ökológiai hatásai vannak: a nátrium-klorid a talaj szerkezetét kedvezőtlenül módosítja, elszikesíti a talajt, és rontja annak vízfelvevő képességét, miközben a talajban élő mikroorganizmusokat — baktériumokat, gombákat — is károsítja. Emiatt nemcsak a növények, hanem hosszabb távon a talaj biológiai életközössége is sérülhet.

A szakértő alternatív anyagokat ajánlott a téli csúszás elleni védekezésre:

  • Ilyenek például a magnézium- és káliumsók,
  • bizonyos típusú műtrágyák (például NPK-típusúak),
  • valamint természetes szóróanyagok, mint a zeolit, faforgács vagy homok — ezek a járdák síkosságát csökkentik anélkül, hogy káros hatással lennének a környezetre.

A fővárosi közterület-fenntartó társaságok már évek óta környezetkímélő anyagokat használnak a kiemelt fasorok mentén és a parkokban végzett síkosságmentesítéshez, ami jól tükrözi a városi zöldterületek védelmére vonatkozó növekvő igényeket.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy nő vitamint szed be
Életmód

Ezek a vitaminok védenek a szellemi hanyatlás ellen

Az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása összetett folyamat, amelyben az életmód és a táplálkozás is kulcsszerepet játszik. Bár nincs olyan vitamin, amely önmagában megelőzné a szellemi hanyatlást, a kutatások szerint bizonyos tápanyagok hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez és a kognitív funkciók támogatásához.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-legszaftosabb-bacskai-rizses-hus
rizses hús

A legszaftosabb bácskai rizses hús

A tökletesen szaftos bácskai rizses hús titka a megfelelő minőségű és mennyiségű zsiradékon, illetve az azon készült pörköltalapon múlik. Persze a legfinomabb és legjobb állagú a ...

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept