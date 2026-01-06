Figyelem, ha ezzel sózzuk a járdát, annak jogi következményei lehetnek

Sokan rutinszerűen nyúlnak az útszóró sóhoz télen, pedig kevesen tudják: a járdákon való használata nemcsak környezetkárosító, hanem jogszabályba is ütközik.

Budapesten tapasztalható aktuális havazás kapcsán Bardóczi Sándor, a főváros főtájépítésze a közösségimédia-felületeken arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a közterületi járdák síkosságmentesítésére nem alkalmazható a hagyományos útszóró só.

Figyelem: tilos útszóró sót használni járdán – Jogi következményei is lehetnek

Hangsúlyozta: a belterületi közterületekre vonatkozó kormányrendelet értelmében — az úttest kivételével — olyan szer használata engedélyezett, amely nem veszélyezteti a környezetében lévő fás szárú növények egészségét. A nátrium-klorid alapú útszóró só nem felel meg ennek a feltételnek, ezért használata a járdákon szabálysértést jelent.

A főtájépítész rámutatott, hogy a sózási gyakorlatnak súlyos ökológiai hatásai vannak: a nátrium-klorid a talaj szerkezetét kedvezőtlenül módosítja, elszikesíti a talajt, és rontja annak vízfelvevő képességét, miközben a talajban élő mikroorganizmusokat — baktériumokat, gombákat — is károsítja. Emiatt nemcsak a növények, hanem hosszabb távon a talaj biológiai életközössége is sérülhet.

A szakértő alternatív anyagokat ajánlott a téli csúszás elleni védekezésre:

Ilyenek például a magnézium- és káliumsók,

bizonyos típusú műtrágyák (például NPK-típusúak),

valamint természetes szóróanyagok, mint a zeolit, faforgács vagy homok — ezek a járdák síkosságát csökkentik anélkül, hogy káros hatással lennének a környezetre.

A fővárosi közterület-fenntartó társaságok már évek óta környezetkímélő anyagokat használnak a kiemelt fasorok mentén és a parkokban végzett síkosságmentesítéshez, ami jól tükrözi a városi zöldterületek védelmére vonatkozó növekvő igényeket.

Forrásunk volt.