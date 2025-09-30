Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary. A nagytétényi Shell töltőállomáson tartott esemény házigazdája Mautner Zsófi, gasztroblogger-műsorvezető volt, aki a töltőállomáson kitelepült Shell Café Foodtruckban kávéalapú desszertvariációkat készített, reflektorfénybe helyezve ezzel az alapanyagot.

Cannoli, profiterol, budino piemontese – középpontban a kávé

A kávé világnapja minden évben szeptember 29-én hívja fel a figyelmet a kávé sokszínűségére és kulturális szerepére. A Shell Hungary idén egy különleges gasztronómiai eseménnyel ünnepelte ezt a napot, ahol a kávé nemcsak a csészékben, hanem desszertek formájában is főszerepet kapott.

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary

A nagytétényi Shell töltőállomáson megrendezett eseményen a vendégek testközelből követhették, ahogy Mautner Zsófi élőben készítette el a kávéval megálmodott desszertvariációkat. A résztvevők nemcsak kóstolhattak, hanem elleshették az elkészítés apró trükkjeit is, valamint megtapasztalhatták, hogy a kávé nemcsak egy ital, hanem egy sokoldalúan felhasználható alapanyag.

Shell Café – több mint egy kávézó a töltőállomásokon

A vendégek a Shell Café kínálatával kísérhették a desszerteket: többek között barista kávékülönlegességek forró és jeges változatban egyaránt, szezonális variációk és prémium minőségű szemes és kapszulás kávék is a terítéken voltak.

A gasztroshow a Shell Café Foodtruckban zajlott, amely lehetővé teszi, hogy a Shell Café már jól ismert minősége ne csak a töltőállomásokon, hanem fesztiválokon, sporteseményeken és egyéb szabadtéri rendezvényeken is elérhető legyen. A kínálatban a barista kávék mellett sajátmárkás snackek, vitaminvizek, hot dogok és paninik is megtalálhatók.

Kávés desszertek készültek a kávé világnapján

A rendezvénnyel a Shell egyúttal rámutatott, hogy a Shell Café nemcsak megállásra ösztönöz, hanem gasztronómiai élményt is kínál, legyen szó egy gyors megállóról vagy egy hosszabb pihenőről.

Tudtad?

A legenda szerint egy etióp pásztor, Kaldi fedezte fel a kávécserje élénkítő hatását, amikor észrevette, hogy kecskéi különösen energikusak lettek a piros bogyók elfogyasztása után.

Naponta több mint 2 milliárd csésze kávét fogyasztanak világszerte.

A Shell Café 2021 óta, összesen 194 töltőállomáson kínál prémium minőségű kávét Magyarországon.