Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Cannoli, profiterol, budino piemontese – középpontban a kávé
A kávé világnapja minden évben szeptember 29-én hívja fel a figyelmet a kávé sokszínűségére és kulturális szerepére. A Shell Hungary idén egy különleges gasztronómiai eseménnyel ünnepelte ezt a napot, ahol a kávé nemcsak a csészékben, hanem desszertek formájában is főszerepet kapott.
A nagytétényi Shell töltőállomáson megrendezett eseményen a vendégek testközelből követhették, ahogy Mautner Zsófi élőben készítette el a kávéval megálmodott desszertvariációkat. A résztvevők nemcsak kóstolhattak, hanem elleshették az elkészítés apró trükkjeit is, valamint megtapasztalhatták, hogy a kávé nemcsak egy ital, hanem egy sokoldalúan felhasználható alapanyag.
Shell Café – több mint egy kávézó a töltőállomásokon
A vendégek a Shell Café kínálatával kísérhették a desszerteket: többek között barista kávékülönlegességek forró és jeges változatban egyaránt, szezonális variációk és prémium minőségű szemes és kapszulás kávék is a terítéken voltak.
A gasztroshow a Shell Café Foodtruckban zajlott, amely lehetővé teszi, hogy a Shell Café már jól ismert minősége ne csak a töltőállomásokon, hanem fesztiválokon, sporteseményeken és egyéb szabadtéri rendezvényeken is elérhető legyen. A kínálatban a barista kávék mellett sajátmárkás snackek, vitaminvizek, hot dogok és paninik is megtalálhatók.
A rendezvénnyel a Shell egyúttal rámutatott, hogy a Shell Café nemcsak megállásra ösztönöz, hanem gasztronómiai élményt is kínál, legyen szó egy gyors megállóról vagy egy hosszabb pihenőről.
Tudtad?
- A legenda szerint egy etióp pásztor, Kaldi fedezte fel a kávécserje élénkítő hatását, amikor észrevette, hogy kecskéi különösen energikusak lettek a piros bogyók elfogyasztása után.
- Naponta több mint 2 milliárd csésze kávét fogyasztanak világszerte.
- A Shell Café 2021 óta, összesen 194 töltőállomáson kínál prémium minőségű kávét Magyarországon.
- A Shell Café kávéi kizárólag 100% Arabica kávébabból készülnek, amelyek Rainforest Alliance tanúsítvánnyal rendelkeznek – ez garantálja a környezettudatos és társadalmilag felelős beszerzést. További érdekességek itt!