Család

2025.09.30.

Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Nosalty profilképe Nosalty

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary. A nagytétényi Shell töltőállomáson tartott esemény házigazdája Mautner Zsófi, gasztroblogger-műsorvezető volt, aki a töltőállomáson kitelepült Shell Café Foodtruckban kávéalapú desszertvariációkat készített, reflektorfénybe helyezve ezzel az alapanyagot.

Cannoli, profiterol, budino piemontese – középpontban a kávé

A kávé világnapja minden évben szeptember 29-én hívja fel a figyelmet a kávé sokszínűségére és kulturális szerepére. A Shell Hungary idén egy különleges gasztronómiai eseménnyel ünnepelte ezt a napot, ahol a kávé nemcsak a csészékben, hanem desszertek formájában is főszerepet kapott.

Shell esemény
Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary

A nagytétényi Shell töltőállomáson megrendezett eseményen a vendégek testközelből követhették, ahogy Mautner Zsófi élőben készítette el a kávéval megálmodott desszertvariációkat. A résztvevők nemcsak kóstolhattak, hanem elleshették az elkészítés apró trükkjeit is, valamint megtapasztalhatták, hogy a kávé nemcsak egy ital, hanem egy sokoldalúan felhasználható alapanyag.

Shell Café – több mint egy kávézó a töltőállomásokon

A vendégek a Shell Café kínálatával kísérhették a desszerteket: többek között barista kávékülönlegességek forró és jeges változatban egyaránt, szezonális variációk és prémium minőségű szemes és kapszulás kávék is a terítéken voltak.

A gasztroshow a Shell Café Foodtruckban zajlott, amely lehetővé teszi, hogy a Shell Café már jól ismert minősége ne csak a töltőállomásokon, hanem fesztiválokon, sporteseményeken és egyéb szabadtéri rendezvényeken is elérhető legyen. A kínálatban a barista kávék mellett sajátmárkás snackek, vitaminvizek, hot dogok és paninik is megtalálhatók.

Shell esemény
Kávés desszertek készültek a kávé világnapján

A rendezvénnyel a Shell egyúttal rámutatott, hogy a Shell Café nemcsak megállásra ösztönöz, hanem gasztronómiai élményt is kínál, legyen szó egy gyors megállóról vagy egy hosszabb pihenőről.

Tudtad?

  • A legenda szerint egy etióp pásztor, Kaldi fedezte fel a kávécserje élénkítő hatását, amikor észrevette, hogy kecskéi különösen energikusak lettek a piros bogyók elfogyasztása után.
  • Naponta több mint 2 milliárd csésze kávét fogyasztanak világszerte.
  • A Shell Café 2021 óta, összesen 194 töltőállomáson kínál prémium minőségű kávét Magyarországon.
  • A Shell Café kávéi kizárólag 100% Arabica kávébabból készülnek, amelyek Rainforest Alliance tanúsítvánnyal rendelkeznek – ez garantálja a környezettudatos és társadalmilag felelős beszerzést. További érdekességek itt!

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

aranygaluska

Nagyon vajas aranygaluska

Pihe-puha, szaftos kelttészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kávé
Család

Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary. A nagytétényi Shell töltőállomáson tartott esemény házigazdája Mautner Zsófi, gasztroblogger-műsorvezető volt, aki a töltőállomáson kitelepült Shell Café Foodtruckban kávéalapú desszertvariációkat készített, reflektorfénybe helyezve ezzel az alapanyagot.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept