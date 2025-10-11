Óriási tévhit dőlt meg a salátákkal kapcsolatban: talán mégsem tesz jót mindenkinek?

A saláta szinte minden egészségesnek vált étrendben jelen van, és most azokra a salátákra gondolunk, amikben nyers zöldségek vannak jelen (nem a majonézes krumplisalátára). De vajon mi lehet az oka annak, hogy nagy mértékű fogyasztásuk nem mindenki számára előnyös?
Dr. Magda Carlos orvos és táplálkozási szakértő szerint a nyers zöldségekkel teli saláta nagy mértékű fogyasztása nem mindenkinek tesz jót.
Azok, akik egyébként is hajlamosabbak a puffadásra, egy ilyen saláta után extrém feszülést érezhetnek a hasuk táján.
Emögött sok esetben nem áll konkrét betegség, csupán a nap folyamán felhalmozódó gázok okozzák. A puffadás gyakran a fölösleges levegő lenyeléséből adódik: például ha gyorsan eszünk, beszélgetés közben eszünk, vagy rossz a fogazatunk/harapásunk. A nyers zöldségek, mint amilyenek a saláták alkotórészei, különösen problémásak lehetnek puffadás esetén. Persze speciális esetek is vannak, hiszen a hormonális működés is szerepet játszhat, például a premenstruális időszakban vagy perimenopauzában gyakrabban jelentkezik puffadás.
Mit tehetünk a puffadás ellen?
Azok akik hajlamosabbak puffadásra, teljesen mértékben megszüntetni nem, de csökkenteni tudják az alábbi tippekkel a puffadás mértékét:
- rendszeres étkezési idők betartása,
- stressz kezelése,
- mérsékelt mozgás, például séta,
- elkerülni a túl szűk ruhák viselését, ami feszítheti a has környékét.