Otthon

2025.10.30.

Kifordítva vagy sem: hogyan mossuk a ruhákat?

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Ez a néhány otthon tipp lehet a titka annak, hogy a ruhák tovább tartsanak, és szebbek maradjanak.

A szennyes gyorsan összegyűlik, a mosás pedig gyakran nyűgnek tűnik, különösen, ha sokan vagyunk a háztartásban. Pedig van egy apró, de hatékony trükk, amivel megkönnyíthetjük a dolgunkat: a ruhák kifordítása. Fontos viszont megjegyezni, hogy nem mindig tudunk ezzel az egyszerű, de nagyszerű praktikával élni. Nézzük meg most az előnyeit és a hátrányait!

mosó nő
A sötét, élénk színű ruhát érdemes kifordítva mosni, hogy megőrizzük a színét

Miért érdemes kifordítva mosni a ruhákat?

Ha a ruhákat kifordítjuk mosás előtt, azzal megvédhetjük a színüket a kifakulástól. Ráadásul a farmerek és más erősebb anyagok esetében a kifordítás segít megelőzni, hogy a cipzárak, gombok vagy durvább felületek felsértsék a finomabb textíliákat.

További előnyök:

ez a technika továbbá védi a külső szövetet a súrlódástól, így a ruháink tovább megőrzik újszerű megjelenésüket és színüket. Sőt: hatékonyabban tisztul az általában piszkosabb belső rész is, hiszen ott gyűlik össze a legtöbb izzadság, szennyeződés és a testből származó olajok.

Igaz, hogy a kifakulást teljesen nem kerülhetjük el, ám a kifordítva történő mosás lassítja ezt a folyamatot. Így a kedvenc farmerünk vagy pólónk hosszabb ideig megőrzi élénk színét és kellemes tapintását.

Mely ruhákat érdemes kifordítva mosnunk?

A legtöbb ruhadarab számára előnyös ez a módszer, különösen igaz ez a következőkre:

  • farmerek,
  • sport- és edzőruhák,
  • pamutpólók,
  • élénk vagy sötét színű ruhák,
  • finom anyagok (amennyiben nem foltosak).

A kifordított mosás különösen ajánlott az izzadságtól nedves sportruháknál:

ezeknek a belső felülete érintkezik leginkább a testünkkel, így ott halmozódnak fel a szennyeződések, dezodormaradványok és szagok.

Végül, de nem utolsósorban a sötét vagy élénk színű ruháknál a kifordítás segít megelőzni a fakulást, és megóvja a mintákat, hímzéseket vagy nyomatokat is.

Mikor ne mossuk kifordítva a ruhákat?

Bár a kifordítás általában előnyös, vannak kivételek. Ha foltos egy ruha, érdemes a szennyeződés előkezelése után színével kifelé mosni, mert így hatékonyabban eltávolíthatók a foltok.

Ilyenek például:

  • a babák, kisgyermekek ruhái,
  • a kerti vagy egyéb piszkos munkához viselt ruhák,
  • a sportfelszerelések, amelyek földdel vagy sárral szennyeződtek (például futballmezek, baseballnadrágok).

A lényeg: ha a ruhánk viszonylag tisztán kerül a mosógépbe, és szeretnénk, hogy sokáig újszerű maradjon, mossuk kifordítva.

Ha viszont foltos vagy erősen szennyezett, inkább hagyjuk a színével kifelé – így lesz igazán tiszta és friss.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

linzer

Klasszikus linzer baracklekvárral

Az omlós tészta megfizethető, gyors az elkészítése és nagyon egyszerű. Roppantmód sokoldalú, változatosan megtölthető, felhasználható, a végeredmény pedig egy istenei teasütemény, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-kinai-csirke
zöldséges csirke

Egyszerű kínai csirke

Fiam úgy döntött, szereti a kínai ételeket. A család többi része nem annyira, így némi internetes keresés és AI segítség után ez az egyszerű, kínai csirke lett a dologból, ami ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept