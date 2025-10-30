Otthon

2025.10.30.

A Rossmann-nál az ünnep a családról szól – december 24-én zárva tartanak az üzletek

Nosalty profilképe Nosalty

A Rossmann Magyarország idén is a munkatársai mellett áll: december 24-én, szerdán minden Rossmann-üzlet országszerte zárva tart. A vállalat célja, hogy kollégái az ünnep napját szeretteik körében, nyugodt körülmények között tölthessék.

A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, december 23-án, kedden pedig tovább maradnak nyitva, hogy mindenki nyugodtan beszerezhessen mindent az ünnepre.

Rossmann üzlet
A Rossmann-nál az ünnep a családról szól – december 24-én zárva tartanak az üzletek

Fontos számunkra, hogy ne csak vásárlóink elégedettségéről, hanem kollégáink jóllétéről is gondoskodjunk. Úgy gondoljuk, a karácsony a közös pillanatokról és a feltöltődésről szól – ezért szeretnénk, ha december 24-én minden munkatársunk otthon, a családjával és szeretteivel ünnepelhetne

– mondta Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője.

A vállalat idén is elkötelezetten folytatja felelős és emberközpontú működését, amelynek egyik alapelve, hogy az ünnepi időszakban a munkatársak pihenése legalább annyira fontos, mint a vásárlók kiszolgálása.

Rossmann üzlet
Az ünnepi időszakban a Rossmann zárva tart

Az ünnepek közeledtével a Rossmann továbbra is széles választékkal és megszokott minőségben várja a vásárlókat – legyen szó kozmetikumokról, háztartási termékekről vagy ajándékötletekről.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

linzer

Klasszikus linzer baracklekvárral

Az omlós tészta megfizethető, gyors az elkészítése és nagyon egyszerű. Roppantmód sokoldalú, változatosan megtölthető, felhasználható, a végeredmény pedig egy istenei teasütemény, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept