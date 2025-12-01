A vallomás tulajdonképpen emberivé teszi a Michelin-csillagos séfet: miközben nap mint nap tökéletes tányérokat szolgál fel, otthon néha épp az ellenkezőjét választja. Nem a gasztronómiai élményért, hanem pusztán azért, mert éhes.

Rácz Jenő, a Michelin-csillagos séf nemcsak kifinomult éttermi fogásairól ismert, hanem arról is, hogy kíméletlen profizmussal vezeti konyháit. Most azonban egy szokatlan és meglepően hétköznapi szokásáról vallott Rácz Jenő, amely teljesen ellentmond annak, ahogyan a közönség őt a képernyőn vagy a fine dining világában látja.

„Az már nagyon »aljas« szint” – Rácz Jenő bevallotta, mivel borítja ki otthon a feleségét RTL/ Sajtóklub

A sztárséf elárulta: otthon egyáltalán nem a mesterszakács konyháját viszi magával. Ha éhes, sokszor az egyszerűség győz.

Húsz éve vagyok a szakmában, de soha nem gondoltam volna, hogy országos, de remélhetőleg egy nap világhírű lesz a szétdurrantott virslim – mondta nevetve a Sláger Reggelben.

Rácz Jenő elismerte, hogy ha otthon megéhezik, gyakran mikróban készíti el a virslit, mindössze 40 másodperc alatt. Ő maga úgy fogalmazott, egyszerűen „lusta művész”, és nincs kedve mindig vizet melegíteni és hagyományosan megfőzni.

Csakhogy ez a módszer nem mindig működik tökéletesen

A séf szerint nem egy példa volt rá, amikor a virsli a mikróban szétrobbant, amivel az őrületbe kergeti feleségét, Rácz-Gyuricza Dórát.

A séf szerint a legnagyobb felhördülést mégsem a szétrobbant virsli, hanem az okozza, amikor hidegen eszi meg. Ez az a pont, amit ő maga így nevez:

Ez már nagyon »aljas« szint.

Dóra türelme véges: „Már megint ezt eszed?”

A séf felesége, aki rendszeresen mutatja meg közös életük egy-egy részletét, állítólag nem kifejezetten rajong ezért a szokásért. A hideg virsli nála már az a kategória, amely előtt csak hitetlenkedve áll. Jenő azonban úgy érzi: otthon végre leteheti a szakmai páncélt.

Ritka, hogy az étteremben hibázunk, olyan szigorú szakmai kereteket tartunk… Otthon viszont én is csak egy éhes száj vagyok és a túlélésért megy minden egyes perc.

