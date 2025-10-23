A quinoa és a kuszkusz első ránézésre hasonlítanak, mégis jelentős különbségek vannak köztük – különösen, ha az egészséges táplálkozás szempontjait nézzük.

A két gyakran felcserélhető köret – a quinoa és a kuszkusz – hasonlónak tűnik, hiszen mindkettő köretként vagy salátában is megállja a helyét. Ugyanakkor a tápanyag-összetételükben különbségek rejlenek. Dietetikusok arra hívják fel a figyelmet, hogy bár mindkettőnek vannak előnyei, az egyik egyértelműen tápanyagban gazdagabb.

Quinoa vagy kuszkusz? A dietetikusok szerint az egyik egyértelműen az egészségesebb választás Getty Images

Mi is az a quinoa és mi a kuszkusz?

A quinoa valójában nem gabona, hanem egy olyan mag, amelyet gabonaként fogyasztunk. Míg a kuszkusz tulajdonképpen durum-búzalisztből készített apró tésztagolyó. Ez a két alapvetés segít megérteni, hogy miért különböznek tápanyagszempontból.

Tápanyagok szemügyre véve

Egy csésze főtt quinoa: kb. 8 g fehérje, 5 g rost, 118 mg magnézium, 2,76 mg vas.

Egy csésze főtt durum búzából készült kuszkusz: kb. 5,95 g fehérje, 2,2 g rost, viszont kiemelkedően magas szeléntartalommal – ami a napi szükséglet közel 78 %-át fedezheti.

Ebből az adatokból látható, hogy a quinoa összességében több mindent nyújt – különösen a fehérje, a rost és a mikrotápanyagok (mágnézium, vas, folát) terén.

Melyik illik jobban hozzád?

Ha gluténmentes étrendet követsz, vagy komplexebb fehérjét és rostot szeretnél, akkor a quinoa a jobb választás: teljes értékű fehérjét tartalmaz, tehát minden esszenciális aminosav benne van.

Ha nincs problémád a búzával, és gyorsan elkészíthető, mégis jó köretet keresel, akkor a kuszkusz is megállja a helyét – különösen, ha teljes kiőrlésű változatra esik a választásod.

Összességében a quinoa tápanyagban gazdagabb választás, különösen azoknak, akik tudatosan építik az étrendjüket, figyelnek a fehérjetartalomra, a rostokra vagy a mikrotápanyagokra. A kuszkusz azonban nem “rossz” opció, ha jobban illeszthető az étrendedbe. A legtöbb esetben az számít, hogy milyen formában, milyen mennyiségben és hogyan használod ezeket az alapanyagokat.

Forrásunk volt.