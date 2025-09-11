A pszichológia szerint 5 meglepő tulajdonsággal rendelkezel, ha esti zuhanyzó vagy, és nem reggeli

Görbe paprika és apró paradicsom - a boltok polcaira nem kerülnek ki, pedig tökéletlen külsejük ellenére ugyanolyan ízletesek és táplálóak ezek a zöldségek, mint szebb társaik. Miért kellene akkor a szemétben végezniük? A szentesi termelők megelégelték az ételpazarlást, ezért többek között savanyúságokat és fermentált finomságokat készítenek a kiselejtezett, de fogyasztható zöldségekből.